Yozgat’ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kadışehri ilçesinde yaşayan 2 kişi, Suriye’deki terör grupları El Nusra ve Heyet-İ Tahrir El Şam (HTŞ) ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu C.E. (25) ve İ.C. (22) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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