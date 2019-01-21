Yozgat'ta tırın çarptığı işçi hayatını kaybetti

Yozgat'ta yol açma çalışması yapan işçi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Arif Güner (38) yönetimindeki 08 K 6808 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Sarıkaya Çokumeşme köyü mevkisinde yol yama çalışması yapan Murat Yerkel'e (40), ardından da asfalt taşıyan Taha Yasin Önalan (30) yönetimindeki 46 P 7704 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İşçi Yerkel, olay yerinde hayatını kaybetti.
İşçinin cenazesi Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, tır şoförü Güner gözaltına alındı.
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