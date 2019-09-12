YPG sınır hattında varlık göstermeye devam ediyor

ŞANLIURFA/MARDİN (AA) - Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik atılan adımlara rağmen bölgeyi işgal altında tutmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrakları da sınırdaki varlığını sürdürüyor.

Suriye'de devam eden iç savaşı fırsat bilen terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırındaki Suriye topraklarına yönelik başlattığı işgal üzerine Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge"nin tesis edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Türkiye ile ABD arasındaki bu çalışmalara rağmen, teröristlerin işgali altındaki bölgelerde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını kaldırmaması dikkati çekiyor.

Fırat Nehri'nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Rasulayn, Tel Abyad, Aynularab ve Kamışlı gibi yerleşimleri, terör örgütü YPG/PKK işgali altında tutuyor.

Sınırda varlık gösteren bölücü terör örgütünün saldırılarına karşı, Türkiye sınır hattı modüler duvarla ayrılıyor. Gözetleme kulelerinin yanı sıra solar sistemle çalışan aydınlatma, kamera takip ve sensörlü sistemle kontrol edilen sınır hattında belirli aralıklarla askeri karakollar yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ayrıca Suriye sınırında konuşlandırılan obüs bataryaları, tank, ZPT gibi zırhlı araçlar da 7/24 görev alıyor.