'YPG terör örgütü olarak kabul edilmezse, NATO'nun Baltık ülkeleri planı desteklenmeyecek'

Londra'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi Reuters'a konuşan bir Türk dışişleri yetkilisine göre, Ankara, YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi de dahil kendi savunma planının desteklenmesi şartı üzerinde ısrarcı olacak.

Londra'da 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde temsilciler, bir Rus saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Latviya ve Estonya'nın savunulması amacıyla hazırlanan askeri plana 29 üye ülkeden resmi destek almaya çalışıyor.

Türkiye ise NATO'nun YPG'yi "terör örgütü" olarak tanımasını ve örgütle mücadelesine daha fazla siyasi destek verilmesini talep ediyor.

Reuters, söz konusu açıklamayı, ismini vermediği Türk bir diplomatik kaynağa dayandırdı.

İngiliz haber ajansına konuşan diplomatik kaynak, NATO'nun bu sene içinde, güney sınırından gelecek saldıları da kapsayan güvenlik planına destek verdiğini ancak Washington'un ve diğer bazı ülkelerin sonrasında desteklerini çektiğini söyledi.

Kaynağa göre planda, "YPG'nin Ankara'ya terör tehlikesi oluşturduğunun" kabul edilmesi ibaresi de yer alıyordu.