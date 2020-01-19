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  4. YPG/PKK'lıların roketli saldırıyla yasa boğduğu ailenin acısı dinmiyor

YPG/PKK'lıların roketli saldırıyla yasa boğduğu ailenin acısı dinmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin bölgesinden yaklaşık iki yıl önce YPG/PKK'lı teröristlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi'nin ailesi, o günkü acıyı halen yüreklerinde hissediyor - Şanverdi'nin oğlu Abduselam Şanverdi: - "Babamızı kaybetmemizin acısı ilk günkü gibi taze" - Şanverdi'nin eşi Hatice Şanverdi: - "Eşimin acısını yüreğimde taşıyorum. Onu kaybettikten sonraki 2 yıl çok zor geçti"

CEM GENCO - Suriye'nin Afrin bölgesinden yaklaşık iki yıl önce YPG/PKK'lı teröristlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ahmet Şanverdi'nin ailesinin acısı tazeliğini koruyor.

Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG/PKK'lıların roketli saldırısı sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden 7 çocuk babası Şanverdi'nin ailesi, o günkü acıyı halen yüreklerinde hissediyor.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle acıları bir nebze dinen Şanverdi ailesi, ilçeye yapılan roketli saldırıları unutamıyor.

Ahmet Şanverdi'in oğlu Abduselam Şanverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Esnaf babasını 2 Şubat 2018'de ilçeye atılan roketli saldırıda iş yerinde kaybettiklerini anımsatan Şanverdi, ''Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin terörden temizlendi, bunun için mutluyuz.'' şeklinde konuştu.

- "Onu kaybettikten sonraki 2 yıl çok zor geçti"

Ahmet Şanverdi'in eşi Hatice Şanverdi de acılarının halen tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Şanverdi, ''Teröristler tarafından Reyhanlı'ya atılan roketli saldırıları sonucu eşim iş yerinde hayatını kaybetti. Eşimin acısını yüreğimde taşıyorum. Onu kaybettikten sonraki 2 yıl çok zor geçti.'' diye konuştu.

YPG/PKK'lı teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği dönemde, Reyhanlı'ya düzenlenen roket ve havanlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi yaralanmış, bazı evler, iş yerleri ve araçlar hasar görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
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