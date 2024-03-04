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  4. YRP ile ilgili iddialar gündem olmuştu! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tartışmalara son noktayı koydu

YRP ile ilgili iddialar gündem olmuştu! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tartışmalara son noktayı koydu

04.03.2024 20:28
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Yerel seçimlere az bir süre kala Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterilen bazı isimlerin çekileceği iddiası gündem olmuştu. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir açıklama yaptı. İddiaları kesin bir dille yalanladıkları ifade eden Erbakan, "Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacağız" dedi.

YRP ile ilgili iddialar gündem olmuştu! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tartışmalara son noktayı koydu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinden gösterilen adayların geri çekilmesi iddialarına karşı yazılı açıklamada bulundu.

"TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ"

Erbakan, son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarının partileri tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Partisi'nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir."

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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