HABER

YSK Başkanı Güven: “İtiraz süresi bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir” dedi.
YSK Başkanı Güven, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında açıklama yaptı. Güven, “23 Haziran 2019 pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlanmıştır. Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 Milyon 560 Bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca, sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, İlçe Seçim Kurulu kurullarımıza teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe Seçim kurullarımız, bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektediler sisteme girilen sonuçlar de resmi formatı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, Yüksek Seçim Kurulu’na geldiği andan eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinmeyip seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır, bu dünyada ilk yapılan bir işlemdir” dedi.

“Seçim sonuçları kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak”
"Seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır" diyen Güven, “Yüksek Seçim Kurulu ekseriyeti siyasi partinin üyelerden oluşan sandık kurulları ile İlçe Seçim kurullarına gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle, seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu seçim sonuçlarında en kısa zamanda açıklayacağız, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’nca gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“İtiraz süresi sonrasında mazbata hak edene verilecek”
19 bin 910 sandığın tarandığı bilgisini veren Güven, “Belirttiğim gibi sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren aynı saniyede seçime katılma hakkına sahip veri alma imkanı bulunan siyasi partilerimiz ile eş zamanlı olarak da paylaşılmaktadır. Biz hangi anda hangi veriye sahip isek, seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptirler. Şu an itibariyle henüz rakamlar netleşmediği için resmi rakamları sizlerle paylaşamıyorum. İleriki saatlerde veya yarın rakamları sizlerle paylaşacağız. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir” şeklinde konuştu.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?
15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.