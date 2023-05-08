YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...

Sandık görevlisi ücreti 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konya dair bilgi edinmek isteyen kişiler sandık başkanı, üyeler ve temsilcilere dair arama motorlarında sorgulama yapıyor. Sandık görevlisi olmak isteyen kişiler için henüz açıklamada bulunulmadı. İşte, sandık görevlisi ücreti ile ilgili ayrıntılar...

SANDIK GÖREVLİSİ 2023 ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlisi ücreti merak konusu oldu. Henüz başvurular alınmadığı için güncel ücretler de netleşmedi. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olma şartları ile ilgili bilgiler henüz yayımlanmadı.

Sandık görevlisi olmak isteyen kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak,

Adli sicil kaydı,

Öte yandan sandık görevlisi olmak için başvuru yapacak vatandaşların seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK sandık görevlisi başvuruları ile ilgili 'tarih' açıklaması yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

