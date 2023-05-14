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YSK yayın yasağını kaldırdı mı, yayın yasağı kalktı mı? Seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

14.05.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK yayın yasağını kaldırdı mı, seçim yayın yasağı kalktı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

YSK yayın yasağını kaldırdı mı, yayın yasağı kalktı mı? Seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

YSK yayın yasağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı hakkında YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Peki, YSK yayın yasağını kaldırdı mı, yayın yasağı kalktı mı? Seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? İşte konu hakkında tüm detaylar...

YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRDI MI?

YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından süreçle ilgili açıklama yaptı. Yener'in açıklamasında kullandığı ifadeler şöyle:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimler sakin şekilde sonuçlandı. 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlandı.

"Yayın yasağıyla ilgili olarak saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.

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