YSK yayın yasağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı hakkında YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Peki, YSK yayın yasağını kaldırdı mı, yayın yasağı kalktı mı? Seçim sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta? İşte konu hakkında tüm detaylar...

YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRDI MI?

YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından süreçle ilgili açıklama yaptı. Yener'in açıklamasında kullandığı ifadeler şöyle:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimler sakin şekilde sonuçlandı. 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlandı.

"Yayın yasağıyla ilgili olarak saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.



