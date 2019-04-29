HABER

YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını bu hafta karara bağlaması bekleniyor.YSK bu hafta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında AK Parti’nin ve MHP’nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazları gündeme alacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını bu hafta karara bağlaması bekleniyor.
YSK bu hafta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında AK Parti’nin ve MHP’nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazları gündeme alacak. Geçtiğimiz hafta kurul, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçim sonuçları ve MHP’nin Maltepe ilçesi ile İstanbul’un tamamı için yaptığı olağanüstü itirazlarda ara karar vermişti. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istendi. Araştırma için 5 gün süre tanındı. Bu bilgilere ek olarak YSK, AK Parti’nin itirazları kapsamında 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak rakam böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP’nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialarında araştırılmasını da istedi.
YSK tarafından verilen 5’er günlük araştırma sürelerinin sonunda istenilen belge, doküman ve evrakların gelmesinin ardından, kurul üyeleri toplanarak gelen bilgiler ışığında değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Kurulun olağanüstü itirazlar kapsamındaki mesaisinin, en geç 3 Mayıs Cuma günü biteceği ve son kararın çıkacağı öngörülüyor.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Doğan’a ödülCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Doğan’a ödül

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması: Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna doğru Irak'a gidecek

Erdoğan'ın ziyareti için tarih verdi!

TBMM'de bu hafta

İki aylık ara sona eriyor! Bu hafta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.