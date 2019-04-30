YSK’ya son evraklar Perşembe günü gelecek

Yüksek Seçim Seçim Kurulu’nda (YSK) AK Parti ve MHP’nin yaptığı olağan üstü itirazlara ilişkin İstanbul’daki 39 İlçe Seçim Kurullarından istenen belgeler, 36 ilçe seçim kurulu tarafından gönderildi. Tüm belgelerin Perşembe gününe kadar kurula geleceği öğrenildi.

İstanbul’a ilişkin olağanüstü itiraz süreci tamamlanmak üzere. İstanbul’da 39 ilçe seçim kurullarından istenen belgelerden 36 tanesi ilçe seçim kurullarınca gönderildi. Tüm belgelerin Perşembe gününe kadar kurula ulaşacağı bilgisine ulaşıldı. Kurul, 6 Mayıs Pazartesi günü İstanbul için yapılan olağanüstü itirazları yeniden gündeme alıp, görüşmeye başlayacak.

Süreç nasıl işledi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında AK Parti İstanbul ve Büyükçekmece, MHP’de İstanbul ve Maltepe için olağan üstü itiraz gerçekleştirdi. Kurul, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçim sonuçları ve MHP’nin Maltepe ilçesi ile İstanbul’un tamamı için yaptığı olağanüstü itirazlarda ara karar verdi. Verilen ara karar çerçevesinde; 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istendi. Araştırma için 5 gün süre tanındı. Bu bilgilere ek olarak YSK, AK Parti’nin itirazları kapsamında 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak rakam böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağan üstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP’nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili ileri sürülen iddialarında araştırılmasını da istedi. AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine yönelik gerçekleştirdiği başvuru için verilen ara kararla birlikte 39 ilçe seçim kurulu, iddialarla ilgili istenilen belgeleri araştırmaya başladı. İlçe seçim kurullarına bu belgeleri temin etmeleri için tanınan süre bugün (Salı) saat 17.00 itibariyle sona erdi. İstanbul ilçe seçim kurullarından 36 tanesi istenilen evrakları kurula ulaştırdı.

