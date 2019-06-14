YTB bursları Sudan mülakatları başladı

HARTUM (AA) - Sudan'da Türkiye Bursları kapsamında internet üzerinden başvuru yapan yaklaşık 5 bin öğrencinin mülakatları başladı.

YTB heyetinin başkent Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde 10 gün sürecek mülakatlarının ardından Türkiye'ye davet edilecek öğrenciler belirlenecek.

YTB heyetinden Dr. Muhammed Musa Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan’da Türkiye Bursları’na ilgi artıyor. Bunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sene 5 binden fazla öğrenci internet üzerinden burslara başvurdu. Burs başvuruları tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık. Tüm bölümlerde öğrencilerimiz bu burslardan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Budak, "Tüm ülkelerden ciddi bir başvuru var. Buralardaki değerlendirmelerin ardından son değerlendirmemizi Ankara'daki merkezimizde gerçekleştireceğiz. Sonrasında uygun görülen adayları Türkiye'ye davet edeceğiz." diye konuştu.

Burs programının detayları hakkında bilgi veren Budak, eğitim, barınma, sağlık sigortası, gidiş dönüş uçak bileti, aylık burs ödemesini gerçekleştirdiklerini, bu bağlamda dünyadaki birçok burs programı açısından Türkiye Bursları'nın çok seçici bir konumda bulunduğunu söyledi.

