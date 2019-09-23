YTB koordinasyonunda vatandaşlarla buluşma

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla ABD’de “Türk, Soydaş ve Müslüman Toplumuyla Buluşma Programı” düzenlendi. Doğrudan iletişimlerin kurulduğu program kapsamında yurt dışındaki çalışmalara ilişkin istişareler gerçekleştirildi.

YTB ve TASC iş birliğiyle ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Türk, Soydaş ve Müslüman Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği program öncesinde düzenlenen toplantıda ise ABD’deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumun temsilcileri geniş bir katılımla yine YTB koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara hitap etti.

Verimli istişareler gerçekleştirildi

Programda birer konuşma gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve YTB Başkanı Abdullah Eren yurt dışındaki varlığımız için gerçekleştirilen çalışmalara değinirken; katılımcıların sorularını da içtenlikle cevapladı. Program kapsamında öneri ve paylaşımlarda da bulunan katılımcılar, düzenlenen faaliyetin son derece yararlı olduğu ve programda verimli istişarelerin gerçekleştiği yorumunda bulundu.