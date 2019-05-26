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YTB’den Kosova’da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Mezunlar Birliği (TÜMEB) iş birliğiyle Kosova’nın Prizren kentinde iftar programı düzenledi.Bu yıl YTB tarafından Ramazan boyunca çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmeye devam eden "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamındaki iftar programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, TÜMEB Başkanı Amir Kuleta, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve Türkiye mezunları katıldı.

YTB’den Kosova’da iftar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Mezunlar Birliği (TÜMEB) iş birliğiyle Kosova’nın Prizren kentinde iftar programı düzenledi.
Bu yıl YTB tarafından Ramazan boyunca çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmeye devam eden "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamındaki iftar programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, TÜMEB Başkanı Amir Kuleta, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve Türkiye mezunları katıldı. Kosova’da iftar öncesi bir dizi resmi temasta bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, başkent Priştine’de Kosova Başbakan Yardımcısı, Diaspora ve Stratejik Yatırımlar Bakanı Dardan Gashi ile bir araya geldi. Gashi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Priştine’deki Yunus Emre Enstitüsüne geçen Eren, burada YTB tarafından her yıl binlerce uluslararası öğrenciye Türkiye’de eğitim görmek için sağlanan Türkiye burslarına bu yıl başvuru yapmış Kosovalı öğrencilere yönelik gerçekleştirilen mülakatlara katıldı. Mülakat sonrası Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ile de bir görüşme gerçekleştiren Eren, buradan düzenlenen iftar programına geçti.

‘‘Kurum olarak ilişkilerin geliştirilmesine katkı vermeye çalışıyoruz’’
YTB Başkanı Abdullah Eren, iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye ile Kosova’nın kültürel ve tarihi yakınlığının başka ülkelerle kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunu söyledi. Türkiye’nin her zaman Kosova’nın refahı, istikrarı ve huzuru için çalıştığını belirten Eren, "Bugün de Kosova’nın içinde bulunduğu siyasi durum bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Biz de kurum olarak başta burada yaşayan soydaşlarımız olmak üzere Kosova’daki tüm topluluklarla beraber ilişkilerin geliştirilmesine katkı vermeye çalışıyoruz" dedi.
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da Türkiye mezunlarının tüm Balkan ülkelerinde olduğu gibi Kosova’da da üst düzey makamlarda bulunduklarını dile getirerek, "Türkiye Türkiye’den büyüktür deyimini bu etkinlikte daha iyi görüyoruz" ifadesini kullandı.
Büyükelçi Sakar ise, Türkiye ile Kosova arasındaki mükemmel ilişkileri Türkiye mezunlarından gelecek destekle daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Sakar, "Biz Türkiye Büyükelçiliği olarak Türkiye’de okumuş Kosovalı kardeşlerimizin bu yoldaki faaliyetlerini destekleyeceğiz" diye konuştu.
Yemeğin ardından Şadırvan Meydanı’nda Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen geleneksel kültür-sanat etkinlikleri yüzlerce kişi tarafından izlendi. YTB Başkanı Eren, buradaki etkinliklerden sonra Mamuşa’da Kosovalı soydaşlar ve akraba topluluklarla sahur programında buluştu.

YTB’den Kosova’da iftar

YTB’den Kosova’da iftar

YTB’den Kosova’da iftar

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