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  4. Yük treni makinisti manzara fotoğrafı ödülü kazandı

Yük treni makinisti manzara fotoğrafı ödülü kazandı

11.04.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ta yük treni makinisti Dylan Nardini, İskoçya Yılın Manzara Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

Yük treni makinisti manzara fotoğrafı ödülü kazandı

Birleşik Krallık'ta yük treni makinisti Dylan Nardini, İskoçya Yılın Manzara Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

Yarışmaya üç fotoğraflık bir portfolyoyla katılan Nardini, Arran Adası, Leadhills ve Chatelherault Parkı'ndaki fotoğraflarıyla birinci oldu.

47 yaşındaki makinist gençliğinden beri fotoğrafçılıkla ilgilendiğini, son 28 yılda makinist olarak çalışırken manzara fotoğrafçılığına dair bir tutkusunun oluştuğunu söyledi.

Ödül kazanan portfolyoda Arran Adası'nda çekilen bu fotoğraf da vardı

Chatelherault Parkı'nda çekilen bu sonbahar fotoğrafı, portfolyodaki üçüncü fotoğraftı

Ödülün ardından konuşan Nardini "Jürinin benim fotoğraflarımı beğenmesin onur verici" dedi ve ekledi:

"Pek çok kişi için son derece zor geçen bir yılın ardından bu ödül bana çok iyi geldi.

"Eşim Louise, çocuklarım Gypsy ve Martha'ya pek çok sabah erken saatlerde fotoğraf çekmek için evden çıkarken beni destekledikleri için teşekkür ediyorum."

Sophie Scheneeberger, Bulutlarda adlı fotoğrafıyla manzara dalında finale kalmıştı

Edinburgh'daki Victoria Sokağı'nın bir aracın tavanından yansıdığı fotoğraf kent fotoğrafçılığı kategorisinde birinci oldu

Yarışmayı düzenleyenler, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi nedeniyle bu yılki yarışmayı iptal etmeyi düşündüklerini fakat sonra vazgeçtiklerini açıkladı.

Yarışma bu yıl yedinci defa düzenlendi.

Tony Higginson Skye Adası'nda Ciara Fırtınası'nın fotoğrafıyla deniz manzarası kategorisinde ödül kazandı

Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.

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