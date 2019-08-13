HABER

Yük treninin traktöre çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sırasında trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Erzin ilçesi Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos'ta yük treninin karşıya geçmeye çalışan Sedat Kozak'ın (45) kullandığı traktöre çarpma anı trenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada raylardaki traktörde bulunan sürücü Kozak'ın araçtan inmeye, oğlu Mehmet Kozak'ın ise uzaklaşmaya çalıştığı yer alıyor. Trenin traktöre çarpma anı görülüyor.

Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetmiş, oğlu yaralanmıştı.

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Emniyet kemeri takan sürücülere tatilEmniyet kemeri takan sürücülere tatil
Sakarya’da denize girişe izin verilmiyorSakarya’da denize girişe izin verilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası hatay Kaza traktör Yük treni

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.