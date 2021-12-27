Yukarı çıkılmasına izin verilmiyor! Nemrut Dağı buz tuttu

Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuk hava kar altındaki Nemrut Dağı’nda etkisini daha fazla gösterdi. Adıyaman kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Nemrut dağı zirvesinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor. Zirvedeki heykellerin ve zirveye giden yol üzerindeki direkler tipi nedeniyle buz tuttu ve ilginç görüntüler ortaya çıktı.

GÖREVLİLER AŞAĞI İNDİ

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, Nemrut Dağı zirvesinde görev yapan görevliler aşağı indi.

TURİSTLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

Zirveden yaklaşık 4 kilometre aşağıda bekleyen görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor. Turistlerin hayatını tehlikeye atmasına müsaade edilmiyor.

İHA

