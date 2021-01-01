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Yüksek performans isteyenler için tasarlandı

01.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Yüksek performans isteyenler için tasarlandı

Günümüzde, PC’lerde üst seviye performanslar için gerekli bileşenlerden bir tanesi de SSD’lerdir. Bu ürünler, cihazlarda az yer kaplarken yüksek okuma ve yazma hızları sunarlar, ki bu sayede yine günümüzün getirileri olarak yüksek çözünürlüklü filmleri ve yüksek görsel kaliteye sahip oyunları rahatlıkla deneyimleyebiliriz.

SWORDFISH PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD, giriş seviyesinde konumlandırılabilecek bir ürün. Uygun fiyatlı bir sistem hazırlama düşünceniz var, ya da var olan sisteminize ekonomik bir takviye yapma düşüncesindeyseniz, güzel bir ürünler karşı karşıya olduğunuzu söyleyebiliriz.

ADATA, bu ürün için dört farklı depolama kapasitesi sunuyor. Bunlar: 250, 500, 1TB ve 2GB. SSD, saniyede 1800MB’a kadar okuma ve 1200MB’a kadar yazma özelliklerine sahip. İster oyun oynuyor olun, ister 3D tasarım yapıyor olun, isterseniz de metin dosyalarınızla ilgileniyor olun. İyi bir performans sizi bekliyor.

M.2 2280 ile AMD ve Intel’in güncel platformlarında uyumlu çalışabilen bu SSD, “Peki ya masaüstü mü yoksa dizüstü PC mi?” diye soranlara, “İkisinde de kullanım için uygundur” cevabını verebiliyor.

SWORDFISH PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD, aynı zamanda NVMe 1.3 standardına da uygun bir ürün. Bu sayede daha az gecikme süresi ile daha yüksek depolama mümkün oluyor. 3D NAND sayesinde de verim ve güvenlik tarafında da güçlü bir ürün. Ek olarak, alüminyum soğutucuyla geldiği için yük altında dahi fazla ısınmadan çalışabiliyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer tarafı ise, AES 256 bitlik şifreleme özelliği. Böylelikle diskin içindeki verilerin parolayla korunması mümkün oluyor.

SWORDFISH PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD özellikler:

Kapasite: 250GB / 500GB / 1TB / 2TB
Form faktörü: M.2 2280
NAND Flash: 3D NAND
Boyutlar: (U x G x Y) 80 x 22 x 3,85mm / 3,15 x 0,87 x 0,15″
Ağırlık: 10,5g / 0,37oz
Arabirim: PCIe Gen3x4
Sıralı R/W performansı (Maks.): 1800/1200MB/s’a kadar
Çalıştırma sıcaklığı: 0°C – 70°C
Depolama sıcaklığı: -40°C – 85°C
Darbeye dayanıklılık: 1500G/0.5ms
MTBF: 1,800,000 saat
Garanti: 5 yıl sınırlı garanti

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