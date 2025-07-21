Yüksek riskli gebelikler dikkat! Perinatoloji uzmanı takibi önemli...

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hizmetlerini güçlendirmek için önemli adımlar atarken, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile yapılan atama sonrası hastanede 2 perinatoloji uzmanı hizmet veriyor.

Bu kapsamda göreve başlayan Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Handem, perinatolojinin, anne ve bebek sağlığını tehdit eden durumların erken tanı ve tedavisinde kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERİN TAKİBİ

Dr. Handem perinatolojinin; gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek riskli durumların izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının yan dalı olduğunu söyledi. Bu alanda uzman olabilmek için kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamlamış hekimlerin ek yan dal eğitimi alması gerektiğini ifade eden Handem, sağlıklı gebeliklerin takibi kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yürütülürken, yüksek riskli gebeliklerin takibi ise perinatoloji uzmanı tarafından yapıldığını söyledi.

PERİNATOLOJİ UZMANININ TAKİBİNİ GEREKTİREN BAŞLICA DURUMLAR

Doç. Dr. Handem, perinatoloji uzmanının takibini gerektiren başlıca durumları şöyle sıraladı: "Anne adaylarında hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar, gebelik sırasında gelişen yüksek tansiyon (preeklampsi) ve gebeliğe bağlı diyabet, plasenta yerleşim ve yapışma problemleri, ikiz veya çoğul gebelikler, bebekte büyüme ve gelişme geriliği, amniyon sıvısında düzensizlikler (fazlalık ya da azlık) ve genetik hastalıklar ve fetal yapısal anomaliler. Bu tür riskli durumlarda erken tanı ve uzman takibi, hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumada hayati rol oynar."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır