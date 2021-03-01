Yüksek riskli iller belli oldu mu? Düşük riskli şehirler neresi?

Yüksek riskli iller hangileri sorusu Kabine Toplantısı öncesi merak konusu oldu. Toplantıda "Yerinde karar" dönemiyle birlikte yüz yüze eğitime geçiş; lokanta, restoran, kıraathane ve kafelerin açılması gündeme gelecek. Toplantıdaki kararların belirlenmesinde illerdeki vaka sayıları da büyük önem içeriyor olacak. Vatandaşlar bu nedenle düşük riskli iller hangiler, yüksek riskli şehirler hangileri sorularının cevabını arıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık vaka sayısı takviminde 100 binde 10’un altındaki şehirler “düşük”, 11-35 arası olanlar “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki şehirler ise “çok yüksek” riskli’ şekilde sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan her 100 bin kişideki korona virüs vaka sayısı verilerine bakıldığında ise, Türkiye’de vaka oranlarına göre 12 il çok yüksek riskli, 39 il yüksek riskli, 25 il orta riskli, 5 il ise düşük riskli şeklinde gözüküyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Ordu: 228,40

Giresun: 217,51

Trabzon: 207,54

Rize: 200,08

Tokat: 149,20

Osmaniye: 134,90

Adıyaman: 120,64

Karaman: 105,92

Konya: 101,95

Aksaray: 108,27

Sakarya: 103,01

Balıkesir: 92,40