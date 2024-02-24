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  4. Yüksek ses müzik çalarak çevreyi rahatsız ediyorlardı! Trafikten men

Yüksek ses müzik çalarak çevreyi rahatsız ediyorlardı! Trafikten men

24.02.2024 17:42
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Antalya’da yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 12 araç ve sürücüsüne toplam 75 bin TL para cezası uygulandı, müzik sistemleri söktürülünceye kadar araçlar trafikten men edildi.

Yüksek ses müzik çalarak çevreyi rahatsız ediyorlardı! Trafikten men

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirdi.

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Trafik Jandarması timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yüksek sesle müzik dinleyen, halkın huzurunu kaçıran sürücülerin ve araçları tespit edip yakaladı.

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MÜZİK SİSTEMLERİ SÖKTÜRÜLENE KADAR TRAFİKTEN MEN

Denetimlerde 12 araç ve sürücüsüne toplamda 75 bin TL trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, araçlarda bulunan müzik sistemleri söktürülünceye kadar trafikten men edildi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya Müzik para cezası
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