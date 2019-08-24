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Yüksek sesle konuştular, diye tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, kimliği belirsiz kişi, sokakta yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle Erdal Bark (47) ve Harun Ateş'i (40) tabancayla vurarak, yaraladı.

Yüksek sesle konuştular, diye tabancayla vurdu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, kimliği belirsiz kişi, sokakta yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle Erdal Bark (47) ve Harun Ateş'i (40) tabancayla vurarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedaviye alınırken, kaçan silahlı saldırgan ise aranıyor.
Olay, Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki Dışarı Camii önünde meydana geldi. Sokakta yüksek sesle konuştuğu öne sürülen kişiler ile 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Olayda yüksek sesle konuşanları uyardığı belirtilen kişi, tabancasını çıkarıp, rasgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Erdal Bark ile Harun Ateş'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olay sonrası kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yüksek sesle konuştular, diye tabancayla vurduYüksek sesle konuştular, diye tabancayla vurduYüksek sesle konuştular, diye tabancayla vurdu

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