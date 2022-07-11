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Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Tansiyonu ne düşürür, evde doğal ve bitkisel tedavi ile nasıl geçer?

11.07.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir diğer ifadeyle hipertansiyon olarak ifade edilen yüksek tansiyon, ciddi hastalıklara neden olabilen ve tedavisi uzman kontrolünde gerçekleştirilmesi gereken bir sağlık problemidir. Genellikle burun kanaması, baş ağrısı, halsizlik ve çarpıntı ile kendini gösteren yüksek tansiyon; yaşam tarzı değiştirilerek kontrol altına alınabilir. Peki yüksek tansiyonu ne düşürür, limon suyu içmek doğru bir uygulama mıdır, evde hazırlanabilecek doğal tarifler nelerdir? Yüksek tansiyona ne iyi gelir?

Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Tansiyonu ne düşürür, evde doğal ve bitkisel tedavi ile nasıl geçer?

İçindekiler

  • Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?
  • Yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapılır?
  • Yüksek tansiyonu ne dengeler?

Ülkemizde her üç yetişkinden birinin yüksek tansiyon hastası olduğu biliniyor. Aşırı tuz tüketimi ve genetik yatkınlık; bu hastalığın öne çıkan nedenleri arasındadır. Kan basıncının normalden yüksek olması durumunda ortaya çıkan yüksek tansiyona iyi gelen bazı doğal tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemleri uygulayıp yaşam alışkanlıkları düzenlediği takdirde yüksek tansiyonun semptomlarını kontrol altına almak mümkündür.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?

Aşırı yüksek kan basıncına bağlı olarak ortaya çıkan bazı yüksek tansiyon belirtilerine örnek olarak;

  • Burun kanaması,
  • Kulaklarda çınlama,
  • Halsizlik ve yorgunluk,
  • Bacaklarda şişlik,
  • Çok sık idrara çıkma gibi semptomlardan bahsedilebilir.

Yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapılır?

Yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapmalı? Tansiyonu düşürmenin yolları arasında başı soğuk su ile yıkamak ön plana çıkar. Soğuk su sinirleri uyarır ve tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Sigara kullanıyorsanız yüksek tansiyon sorununuzu ortadan kaldırmak için vakit kaybetmeden sigarayı bırakmanız gerekir. Sigara içildikten sonra yarım saat boyunca kan basıncı ani bir şekilde yükselişe geçer. Bunun önüne geçmek için sigara kullanımının bırakılması tavsiye edilir.

Yüksek tansiyonu düşürmek için stres ile başa çıkmanıza yardımcı olacak aktiviteler önerilir. Psikoterapi, meditasyon, yoga gibi çeşitli yöntemler kısa süreli olarak tansiyonunuzun düşmesini sağlar.

Yüksek tansiyonu düşüren doğal tedavi yöntemleri

Tansiyonum yüksek ne yapmalıyım? Doğal tansiyonu düşürücü yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Doğal tansiyon düşürücü bitkiler arasında kekik öne çıkar. Kekik tüketerek veya kekik suyu kaynatıp içerek yüksek tansiyonunuzu düşürebilirsiniz.

Sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Sarımsak, yüksek tansiyonu düşüren doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Her gün 1-2 diş sarımsak tüketiminin tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu görülür. Yüksek tansiyon rahatsızlığınız varsa sarımsaklı ürünler tüketmeye özen göstermeniz tavsiye edilir.

Limon suyu tansiyonu düşürür mü?

Yüksek tansiyonun doğal tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılanı limon suyudur.Limon tüketimi tansiyonu düşürmek için doğru bir tercih olabilir. Her sabah bir bardak suya limon sıkıp içmek, hem yüksek tansiyon hem de sağlıklı bir vücut için yararlı olabilir.

Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler

Hayat kaynağı su

Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler arasında su ilk sırada yer alır. Yapılan çalışmalar, vücudunuzun ihtiyacı olan miktarda su tüketmenin yüksek kan basıncını düşürebileceğini gösterir.

Ayran yüksek tansiyona iyi gelir mi?

Düşük tansiyonu yükseltmek için tuzlu ayran içilmesi gerektiği halk arasında yaygın olan bir bilgidir. Yüksek tansiyonu düşürmek için ise tuzsuz ayran içilmesi tavsiye edilir. Ayrıca yoğurt tüketimi de tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Nar suyu

Yüksek folik asit kaynağı olan nar suyu da yüksek tansiyona iyi gelen içeceklerden biridir. Potasyum özleri ile vücuttaki sodyum miktarını dengeleyen nar suyu, tansiyonun yükselmesini engelleyerek sağlığınıza iyi gelir.

Yüksek tansiyonu ne dengeler?

Yüksek tansiyonu dengelemek için yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekir. Tansiyonu yükseltecek besinlerden uzak durmak ve bol su içmek; kazanılması gereken önemli alışkanlıklar arasındadır.

Tansiyon nasıl düşer ve dengelenir?

  • Fiziksel aktiviteyi artırmak bu konuda önem arz eder. Fiziksel aktiviteyi artıracak egzersizler yapmak kilo vermenin yanı sıra yüksek tansiyonu düşürmek için de faydalıdır.

  • Sigara ve alkol kullanımını bırakmak, tansiyonu dengelemek açısından etkili bir adım olabilir. Kan basıncında ani artışa neden olan bu zararlı alışkanlıkları geride bırakarak sağlıklı bir gelecek inşa edebilirsiniz.

  • Sağlıklı bir diyet programı, yüksek tansiyonu dengeleyebilecek besinleri düzenli bir şekilde tüketmek anlamına gelir. Bol bol taze meyve ve sebze tüketerek hipertansiyon riskini azaltabilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürecek sağlıklı diyetiniz içerisinde potasyum açısından zengin besinler de yer almalıdır. Bu besinler şunlardır:

  • Muz
  • Kavun
  • Somon
  • Fasulye
  • Fındık
  • Süt ve yoğurt
  • Yeşil yapraklı sebzeler
  • Avokado
  • Portakal
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