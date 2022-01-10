Yüksek tansiyondan alerji ataklarına: Mürver bitkisinin saymakla bitmeyen faydaları

Halk arasında terleme çayı olarak anılan mürver, antioksidan açısından oldukça zengin bir bitki. İçeriğindeki vitaminler, demir ve potasyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudumuzu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Mürveri hangi sebeple kullandığınıza bağlı olarak çay, reçel, şurup, şerbet ya da lapa olarak kullanabilirsiniz. Mürver bitkisinin yalnızca meyvesi değil; çiçeği, kökleri ve odunu da oldukça kıymetli. Peki, mürverin faydaları neler?

MÜRVERİN FAYDALARI

Sayısız faydaya sahip olan mürver, doğru oranda tüketildiği takdirde oldukça yararlı bir bitki.

Yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düşürerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Anne sütünü arttırmada, mide ağrılarını hafifletmede ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların kolay atlatılmasında etkili olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu için alerji ataklarının giderilmesini sağlayabilir.

İçeriğinde yer alan bileşenler sayesinde kemik sağlığını koruyabilir, ileri yaşlarda görülen osteoporoz gibi kemik rahatsızlıklarını önleyebilir.

Bağırsakların düzenli çalışmasına destek olabilir ve bu sayede kabızlık gibi bağırsak sorunlarını azaltabilir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırabilir.

Antioksidan özellikleri sayesinde cilt problemleri ile yaralarını yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir.

MÜRVER TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şurup ve besin takviyelerinde sıklıkla kullanılan mürver, çiğ olarak tüketildiğinde bazı semptomlara sebep olabilir. Bu sebeple tüketmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri bilmek oldukça önemli.

Mürverin çiçeklerinin ya da diğer bölümlerinin çiğ tüketiminde alerjik reaksiyonlara ya da mide rahatsızlıklarına sebep olduğu biliniyor. Çiğ tüketimden kaçınmalı, tükettiğiniz takdirde bir doktora danışmalısınız.

Çocukların, hamile ve emziren kadınların mürveri yalnızca doktor kontrolünde tüketmesi önerilir.

MÜRVER ÇAYI TARİFİ

Bağışıklığı güçlendirmek, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmek ve mürverin diğer faydalarından yararlanmak için aşağıda tarifi yer alan çayı tüketebilirsiniz.

YAPILIŞI

8-10 adet kuru mürveri kaynamış suyun içinde 10-15 dakika boyunca bekletin.

Süre dolduktan sonra çayı süzerek tüketebilirsiniz. Şifa olsun!



