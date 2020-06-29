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Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir? Tansiyon yükselince ne yapılır?

Hakan Özbek Hakan Özbek
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yüksek tansiyon çok sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Kilo, sigara kullanımı, stres gibi nedenlerle ortaya yetersiz fiziksel aktivite de yüksek tansiyona neden olabilmektedir. Peki yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir? Bu noktada ilk akla gelenler sebze, meyve ve süt ürünleri olarak göz çarpıyor. İşte yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler ve bilinmesi gerekenler...

Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir? Tansiyon yükselince ne yapılır?

Günlük yaşamın stresi, sigara kullanımı, hareketsizlik yüksek tansiyona neden olabiliyor. Ancak yüksek tansiyon hastalığına neden olan pek çok etken bulunmakta. Toplumda sık görülen hastalıklardan biri olan yüksek tansiyon büyük tehlikelere yol açabilmektedir ve bu nedenle de kontrol altında tutulması gerekir. Peki yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir?

Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler

Süt ürünleri

Kalsiyum açısından zengin olan süt ürünleri yüksek tansiyonu düşürmesiyle bilinir. Özellikle damar sağlığı için önemlidir ve süt, peynir, yoğurt gibi besinleri tüketmek tansiyonu normal değerlerde tutmak için gerekli besinlerdir.

Sebzeler

Sebze tüketimi sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezler arasındadır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek tansiyon hastalarının tansiyonunu dengelemesi açısından önemlidir. Sebze tüketimi işe lif, potasyum, magnezyum gibi vücudun ihtiyacı olan minareller karşılanmaktadır.

Meyveler

Yine sebzelerde olduğu gibi meyve tüketimi de vücudun ihtiyacı olan minarel ve vitaminlerin karşılanması için önemlidir. Çilek, kavun, karpuz, şeftali, ananas, mango, turunçgiller tansiyonu dengeler. Meyve yerine meyve suyu tüketmeyi tercih etmeniz durumunda taze sıkılmış meyve sularına yönelmek daha doğru olacaktır.

Tuz yerine baharatlar

Bilindiği üzere tuz kullanımı tansiyonun yükselmesine neden olur. Yemeklere lezzet vermesi nedeniyle tercih edilen tuzun yerine baharat kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

Su ürünleri

Önemli protein kaynaklarından biri de su ürünleridir. Somon, mezgit gibi yüksek protein değerine sahip balıkları tüketmek yüksek tansiyonu dengelemede önemlidir.

Tahıllar

Beyaz ekmek tüketimi de yüksek tansiyonu tetikleyebilecek gıdalardandır. Bunun yerine tam tahıllı ekmekler, arpa, yulaf, kepekli ekmek tüketimi tercih edilmelidir.

Kuruyemişler

Vücudun ihtiyacı olan sağlıklı sağları kuruyemiş tüketerek elde etmek mümkündür. Fındık, ceviz, badem, fıstık tüketimi de tansiyonun dengelenmesinde önemlidir.

Yüksek tansiyonun belirtileri nelerdir?

Daha önce de değindiğimiz üzere yüksek tansiyon çok sık görülmektedir. Yaklaşık olarak her üç kişiden birinde yüksek tansiyona rastlanmaktadır. Tansiyonun yükselmesi belirli değerler arasında kaldığında kendini belli etmeyebilir ancak sık görülen yüksek tansiyon belirtileri; sık sık idrara çıkma, bulanık görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsiz ve yorgun hissetme, kulak çınlaması, burun kanamaları, kalp ağrısı ve ritimdeki düzensizlikler ile baş ağrısı ve baş dönmesidir.

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