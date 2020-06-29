Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir? Tansiyon yükselince ne yapılır?

Günlük yaşamın stresi, sigara kullanımı, hareketsizlik yüksek tansiyona neden olabiliyor. Ancak yüksek tansiyon hastalığına neden olan pek çok etken bulunmakta. Toplumda sık görülen hastalıklardan biri olan yüksek tansiyon büyük tehlikelere yol açabilmektedir ve bu nedenle de kontrol altında tutulması gerekir. Peki yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir?

Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler

Süt ürünleri

Kalsiyum açısından zengin olan süt ürünleri yüksek tansiyonu düşürmesiyle bilinir. Özellikle damar sağlığı için önemlidir ve süt, peynir, yoğurt gibi besinleri tüketmek tansiyonu normal değerlerde tutmak için gerekli besinlerdir.

Sebzeler

Sebze tüketimi sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezler arasındadır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek tansiyon hastalarının tansiyonunu dengelemesi açısından önemlidir. Sebze tüketimi işe lif, potasyum, magnezyum gibi vücudun ihtiyacı olan minareller karşılanmaktadır.

Meyveler

Yine sebzelerde olduğu gibi meyve tüketimi de vücudun ihtiyacı olan minarel ve vitaminlerin karşılanması için önemlidir. Çilek, kavun, karpuz, şeftali, ananas, mango, turunçgiller tansiyonu dengeler. Meyve yerine meyve suyu tüketmeyi tercih etmeniz durumunda taze sıkılmış meyve sularına yönelmek daha doğru olacaktır.