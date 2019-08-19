Yüksek topuklu ayakkabılar nasır sebebi

Ayaktaki nasırlardan korunmak için ayağa uygun ayakkabı giymenin, çalışırken eldiven kullanmanın önemli olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “El ve ayak bakımının düzenli olarak yapılması nasırlardan korunmada oldukça önemli. Oluşan nasırlar çeşitli dekstrüktif tedaviler ile giderilebilir. Cerrahi olarak çıkarılması da bir seçenek” dedi. Nasırların oluşumundaki en önemli nedenin yanlış ayakkabı seçimi olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, ellerde görülen nasırların, müzik aleti çalan müzisyenlerde, bahçe işleri ile ilgilenenlerde, ağır yük taşıyan işçilerde, ayaklardaki nasırlar uzun süre ayakta kalarak çalışanlarda, topuklu ayakkabı giyenlerde, ortopedik kusuru olan kişilerde görüldüğünü söyledi.

NASIRA NEDEN OLAN ETKEN ORTADAN KALDIRILMAZSA TEKRARLAYABİLİR

Domates, ananas, limon sürme gibi tedavilerin bu bitkilerin asidik özelliklerinden yararlanma esasına dayandığını söyleyen Dr. Figen Akın, “Asit o bölgedeki sert dokuyu yumuşatıp eriterek alttaki dokuya fazla zarar vermeden kolayca kazınmasını sağlar. Nasır ortadan kalktıktan sonra o bölgenin tekrar sertleşmesine izin vermemek için ölü dokunun düzenli olarak temizlenmesi önemli. Nasıra neden olan etken ortadan kaldırılmazsa tekrarlayabilir” açıklamasında bulundu.