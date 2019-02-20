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Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.Teklif ile, ’Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ ismi, ’Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ olarak değiştiriliyor.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Teklif ile, ’Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ ismi, ’Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ olarak değiştiriliyor.

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