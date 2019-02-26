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Yüksekova'da devriye görevinde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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