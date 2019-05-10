Yüksekova'da öğrenciler daha temiz çevre için çöp topladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) öncülüğünde, öğrenciler çöp topladı.

Yüksekova'da TEMA üyeleri, 'Yüksekova'nın geleceği pırıl pırıl' sloganıyla çevre temizliğine dikkat çekmek için çalışma başlattı. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da desteklenen etkinlikte ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri öğretmenleriyle birlikte okul ve çevresindeki çöpleri topladı. Öğrencilerin toplayıp poşete bıraktığı çöpler belediye ekipleri tarafından alındı.

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