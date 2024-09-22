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  4. Yüksel Arslan'ın paylaşımı olay oldu! Mansur Yavaş tepki gösterdi: 'Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir'

Yüksel Arslan'ın paylaşımı olay oldu! Mansur Yavaş tepki gösterdi: 'Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.09.2024 19:01
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen ve İYİ Parti'den istifa eden Yüksel Arslan'ın paylaşımı gündem oldu. Arslan'ın paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı iddia edildi. Arslan'ın paylaşımına Yavaş tepki gösterdi. Arslan da paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

Yüksel Arslan'ın paylaşımı olay oldu! Mansur Yavaş tepki gösterdi: 'Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir'

İYİ Parti'den istifa eden ve Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Arslan'ın paylaşımında isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı iddia edildi.

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"PROJE ÇOCUK DENİR"

Arslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar.

Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez."

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Arslan'ın paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki gösterdi. Yavaş şunları ifade etti:

Kamuoyunun dikkatine:

"Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim.

Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir."

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"KİMSEYİ KASTETMİYORUM"

Gazeteci Altan Sancar ise Arslan'ın attığı tweetle ilgili olarak “Kimseyi kastetmiyorum genel bir durum” dediğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP İYİ Parti
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