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Yükselen burcunuzdaki gelişmelere dikkat

11.09.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül hızla ilerlerken, 13 Eylül-19 Eylül tarihlerinde sizleri nelerin beklediğini bir araya getirdik. Bu hafta yükselen burcunuza göre nelerin olacağını dikkate almanız gerekiyor. İşte yükselen burçlara göre bu haftaki muhtemel gelişmeler…

Yükselen burcunuzdaki gelişmelere dikkat

Hayatımızın önemli bir parçası olan astrolojide kimisi burçları anlamsız bulurken, kimisi de merak içerisinde neredeyse her gün takip ediyor. Biz burçları merak edenler için bu hafta sizleri nelerin beklediğini bir araya getirdik. Burcunuzdan ziyade yükselen burcunuz ile yaşayacağınız değişikleri aktaracağız. İşte yükselen burcunuza göre sizleri bu hafta neler beklediğine dair ipuçları…

YÜKSELEN KOÇ

Bu haftanın sonunda geçmiş ilişkilere yönelik sorgulamalar yaşayan yükselen koçlar hafta içinde sağlık sorunları yaşayabilir. Bu nedenle daha dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle düşük bağışıklık sistemi, sizleri daha hassas bir hafta geçirmek ile başbaşa bırakabilir. İşle ilgili fırsatlar değerlendirilmeli, kazançlı sonuçlar elde edilebilir.

YÜKSELEN BOĞA

Yükselen Boğa için bu hafta zor bir hafta olabilir. Özellikle işyerinizde anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Bu anlaşılmak aşk hayatınızda da kararsızlıklara yol açabilir. Hafta ortasında bu konuları netleştirmek mümkün.

YÜKSELEN İKİZLER

Yükselen İkizler bu hafta yaptığı planlara uyamayabilir. Yaşanacak gelişmelerle planlarında kısıtlamalar yapmak zorunda kalabilirler. Ev kazalarına dikkat! Bu ara üzerlerinde negatif bir enerji olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Verici bir burç olan yengeç, bu hafta yaptığı iyiliklerin karşılığını bulamadığından mutsuz olabilirler. Aşk hayatında da zorlu bir hafta onları bekliyor. Özellikle hafta sonu yapılan aile toplantılarında sakin olmaları önemli.

YÜKSELEN ASLAN

Yükselen aslanlara finansal anlamda uyarılarımız olacak. Zira bu hafta onların yanlış kararlar, finansal anlamda güçlük yaşamalarına neden olabilir. Aşk hayatlarında da fazla gurur yapmamaları gerekiyor.

YÜKSELEN BAŞAK

Yükselen Başakları bu hafta belirsizlikler bekliyor. Bu belirsizlikler ikili ilişkilerdeki iletişim konularına da yansıyabilir. Haksızlığa uğramış hissederek ani çıkışlar yapabilirisiniz.

YÜKSELEN TERAZİ

Hafta ortasında yarım kalmış işleri tamamlama konusunda destek var. Maddi konularda planlar istendiği gibi gitmeyebilir. Hafta sonu ise bel ve böbrek hassasiyetlerine karşı temkinli olunmalı.

YÜKSELEN AKREP

Akrepleri bu hafta zorlu günler bekliyor. Yaşanılan belirsizlikler hayal kırıklıklarına neden olabilir. Hafta ortasında ise yeni hedefler belirlemek ya da hedefler doğrultusunda harekete geçmek mümkün. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar olabilir. Haftanın son günlerinde kendini sınırlandıran düşüncelere kapılmak yerine içe dönmek tercih edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Haftanın ilk günlerinde çalışma ortamında ani çıkışlar yapmamaya dikkat edilmeli. Hafta ortasında bu enerji düzeleceğinden işle ilgili kazanç getirecek adımlar atılabilir. Rekabetin sebep olacağı gizli düşmanlıklara dikkat edilmeli. Hafta sonu ise gruplar içinde beklenmedik konuşmalara şahit olunabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Arkadaşlarla maddi konularda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Hafta sonunda otorite figürleriyle tartışmaya girmekten kaçınılmalı. Uzak seyahatlerde temkinli olunmalı. Hafta ortasında ise ne istediğini bilme ve bunu ifade etme konusunda daha güçlü hissedilecek

YÜKSELEN KOVA

İş hayatıyla ilgili bazı engellenmeler yaşanabilir. Hafta sonu ise ön yargılı tavırlardan uzak durmaya dikkat edilmeli. Haftanın ilk günlerinde krizli konulara dair korkular gündeme gelebilir. Maddi konularda dikkatli davranmak önemli olacak.

YÜKSELEN BALIK

Hafta başında her ne kadar kendinizi sorgulayan tavırlar içerisinde kalsanız da hafta ortasında sosyal hayat içinde daha mutlu ve etkin hissedilecek. Ticari konularda bazı kısıtlanmalar yaşanabilir. Hafta sonu ise kriz yaratacak iletişimlerden uzak durulmalı.

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