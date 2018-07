Yükselen Koç Burcu Özellikleri

İlişkilerin belli rutinler üzerine kurulu olması ve o rutinlerin dışına çıkılmaması Koç yükselenli kadınlar için ekstra bir üzüntü sebebi olabilir. Birlikte vakit geçirirken sıkıldıkları bir insanla ömür geçirmek, dolayısıyla evlenmek istemezler. Sürprizlerden çok hoşlanan yükselen Koç kadınları eşlerinin atılgan olmasını isterler. Partnerleri onların bu isteklerini karşılamalı, hareketli yaşama uyum sağlamalı ve sürprizlerle onları şaşırtmalıdır. İşler yolunda gittiği zaman gerek enerjisi gerek eğlenceli tavırlarıyla pozitif elektrik yayan Koç yükselenli kadınlar her sosyal ortamda istenen, herkesin hayatında olmasını istediği kişilerdir.

Yükselen Koç kadınları genelde enerjik olurlar ve her daim hareketli bir görüntü verirler. Monotonluktan kesinlikle hoşlanmazlar ve yaşamlarına dahil ettikleri kişilerin monoton kişiler olmaması konusuna önem verirler. Hayatın hareketli olması onlar için bir motivasyon kaynağıdır.

Ev yaşantılarında ise yükselen Koç kadınları kesinlikle sıra dışı bir tarz tercih ederler. Normale aykırı olmak kaydıyla uyumsuz renklerden hiç beklenmedik bir uyum yaratabilir, zıt renkleri kombinleyip herkesin gözünü alan ve beğeni toplayan bir tarz yaratmak isterler. Yükseleni Koç olan kadınların olumsuz noktalarına değinmek gerekirse her durumda mükemmeli aradıkları için bazen hayal kırıklığına uğrayabilecekleri ya da etraflarındaki insanların canını sıkabilecekleri söylenebilir. Bunun yanı sıra eğer beğenmedikleri ve sıkıldıkları bir durumla karşılaşırlarsa o durumun müsebbibi olan kişilere karşı ukala tavırlar sergileyebilirler. Eşleri, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde fedakarlık gösterip durumu tolere etmelidir. Bu sayede olay kısa sürede çözülecektir. Olayın kısa sürede çözülmesi, yükselen Koç kadınlarının ukala tavırları yüzünden zaman zaman kötü sonuçlarla karşılaşmaları ve bunlardan ders çıkarmalarından kaynaklanır.

Partnerlerini bir kere benimsedikleri zaman onlar için her türlü sorumluluğu almayı, düzene ve disipline girmeyi tercih edebilirler. Bir hedefe ulaşmak için birileriyle anlaşmaları gerekiyorsa her türlü ikna yöntemini deneyerek öyle ya da böyle başarıya ulaşırlar. Duygusal bir yapıları vardır ve dik başlı, gururlu insanlardır. Birinin kendilerine yanlış yaptıklarını düşündükten sonra o kişiyi kolay kolay affetmezler. Eğer birisi onları kızdırırsa gönüllerini alması hiç de kolay olmayacaktır.

Koç yükselenli erkekler asla seçeneklerden biri olmak istemezler. Her durumda ilk sırada yer alıp planların kendilerine göre organize edilmesini isterler. Eğer birisi onları bir seçenek olarak görürse Koç yükselenli erkeklerin tepkisini toplayacaktır. Bunun haricinde enerjik ve hareketli bir yapıları vardır. Bu yapılarıyla birlikte dışarıya karşı son derece eğlenceli bir duruş sergilerler. Pek fazla düzen ve disiplin insanları olduğu söylenemez. Bu sebeple zaman zaman sorumluluktan kaçtıkları durumlar ortaya çıkabilir.

Yükselen Koç Burcu Özellikleri

Yükselen burcu Koç olanların yönetici gezegeni Mars'tır. Bu yüzden atak, pozitif ve rekabetten hoşlanan bir karakterde olurlar. Adeta hayata birinci olmak, lider olmak için gelmişlerdir. Her daim kalabalığın en başında olmak ve kendilerini kanıtlamak isterler. Çok fazla düşünmeden spontane hareketler sergilerler. Koç yükselenli kişilerde genelde strateji ve taktik içeren davranışlara pek rastlanmaz. Mars eylem ve yüksek enerji gezegeni olduğu için Koçlar da hareketli ve her daim yüksek enerjili olurlar. Bir işi yapmaya karar verdikleri an üzerinde fazla düşünmeden ve tereddüde düşmeden derhal harekete geçmeyi tercih ederler.

Yükseleni Koç olanlar vakitlerini boş yere harcamaktan çok hoşlanmazlar. Bunun yerine enerjilerini ve zamanlarını istedikleri sonuçlara ve hedeflerine ulaşmak için harcamak isterler. Biraz da bu özelliklerinin ve çok hareketli olmalarının bir getirisi olarak bazen halihazırda çalıştıkları işi bir kenara bırakıp yeni projelere odaklanabilir ve kenara bıraktıkları işe bir daha dönmeyebilirler.