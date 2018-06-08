Koç Burcu Özellikleri

21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğan insanların mensup olduğu Koç burcunun gezegeni Mars'tır. Uğurlu renkleri nar çiçeği ve ateş kırmızısı olan Koçların uğurlu taşları pırlanta, ameist, demir ve yakuttur. Uğurlu sayısı dokuz, uğurlu günü Salı olan Koçların en kolay anlaştığı burçlar Yay, Kova, Aslan ve İkizler iken pek kolay anlaşamadığı burçlar arasında Akrep, Oğlak, Boğa ve Koç bulunur. KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Koçlar genelde aceleci insanlar olarak tanınırlar. Burçlar kuşağının en hareketli burcuna mensup olan Koçların yöneticilik özellikleri güçlüdür. Açık sözlüdürler, söylemek istediklerini çekinmeden söylerler ve genelde düşünmeden hareket ederler. Tüm bunlar aslında biraz da aceleci yapılarının bir sonucudur. Başkaları gibi düşünüp sonuçları tartarak hareket etmek yerine önce eylemi tamamlarlar, sonra o konu üzerine düşünürler. Bu özellikleri zaman zaman onları zor duruma sokabilir. İnatçı yapılarıyla da tanınan Koç burçları, yaratıcı fikir üretebilme yetisine sahip olmaları ve yeni fikirlerle uğraşmayı sevmeleri sebebiyle alışılmışın dışında şeylerle meşgul olabilirler. Bu yapıları onların bazı şeylerden kolay sıkılmasına ve birtakım şeylere karşı ilgilerini kolay kaybetmelerine sebep olabilir. Bir konu üzerine uzun süreli odaklanmak için başkalarının teşvikine ihtiyaç duyabilirler.

Bitmek tükenmek bilmeyen, ölçülemez bir enerjileri vardır ve bu enerjileri hem fiziklerine hem de ruhlarına sirayet etmiştir. Enerjileri sayesinde hayata pozitif bakabilirler ve yaşadıkları kötü olaylar karşısında bile kolay kolay pes etmeyi düşünmezler, mücadele etmeye devam ederler. Onların bu yüksek enerjisi, etraflarındaki insanların da pozitif duygulara bürünmesine katkı sağlar. Güler yüzlü, hareketli ve mücadeleci bir karaktere sahip olan Koçlar, çevrelerinin de refahına katkıda bulunurlar. Hareketli ve yüksek enerjili yapıları yüzünden kimi istenmeyen durumlar da ortaya çıkabilir. Yüksek enerjileri yüzünden sabretme yetilerini kaybedebilirler. Dik başlı bir karaktere de sahip olan Koçlar alıştıkları şeylerden kolay kolay vazgeçmezler. Maneviyat konusunda hassas bir karakterleri vardır, bununla birlikte ekonomi, para gibi alanlara çok eğilimli değillerdir, bu meselelere çok kafa yormazlar. Koçlar çevrelerinden iltifat duymak isterler, şöhret kaygıları olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Onların bu yapısı, çevrelerinde daha popüler olmalarına neden olur. Koçlar genelde etraflarında kendilerinden daha çok sevilen, daha popüler kişilerin olmasını kabullenmezler.

Koçların ilginç özelliklerinden biri de insan aklına istedikleri gibi yön verebilme kabiliyetleridir. Akıl oyunları konusunda oldukça mahir olan Koçlar, etraflarındaki insanların ilgilerini ve dikkatlerini kendi istekleri doğrultusunda başka yönlere çekebilirler. Bu kabiliyetleri sayesinde çevrelerindeki insanların bazı şeyleri unutmasını ya da o şeylere odaklanmamasını sağlayabilirler. Benmerkezci bir burcun mensubu oldukları için kendi şöhretlerini, namlarını her şeyin önünde tutma arzularının olduğu ve bu arzuları yüzünden diğer insanlara çeşitli akıl oyunları yapabilmeye eğilimli oldukları söylenebilir. Koç burcuna karşı gelmek bir insanın yapacağı en büyük hatalardan birisidir, çünkü hızlı bir şekilde öfkelenmeye yatkın olan Koçlar, bu öfkelerini yatıştırmak yerine burunlarının dikine giderek etraftaki tüm huzuru bozmayı göze alacak hareketlere imza atabilirler. Öfkelerinin her zaman haklı dayanakları olduğunu söylemek mümkün değildir, kimi zaman da haksız dayanaklar bularak öfkelenebilirler.

Akıllarına koydukları her şeyi yapabilen Koç burçları, bu şeyleri yaparken doğaçlama bir tavır sergilemek yerine plan yaparlar. Planlarına uyum sağlayarak hareket ederlerse daha iyi sonuçlar elde ederler. Koçlar, işlerine gelmeyen olayları yok sayma kabiliyetine sahip oldukları için yaşanmasını istemedikleri olayları arka plana atarak bunların getireceği negatif etkiden uzak durmayı becerebilirler. Koçlar, tam anlamıyla esin perisinin etkisiyle yaşarlar. Bu yüzden kimi zaman özensiz bir görüntü sergileyebilirler. Esin perisinin etkisi yüzünden özenli bir tavır sergilemek isteseler dahi bunu becerememe ya da bu arzularını unutma eğilimleri vardır. İhmalkar bir tavır sergilemeye de meyilli olan Koçlar, ihmalkar tavırları yüzünden ortaya çıkan negatif durumların getirisi her ne olursa olsun bedelini ödeyerek o getirilerden kurtulmak isterler. Koçların son derece hareketli bir hayatı vardır ve dünyaya meydan okumaktan asla çekinmezler. Normal insanların uzun vadede elde edeceği deneyimleri oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde yaşayabilirler. Girişken karakterleri sayesinde pek çok işe pek düşünmeden girişebilirler, belki de bu özellikleri onların savaşçı bir yapıya sahip olmalarını sağlayan en önemli faktördür. Savaşçı yapılarının altında saf ve saldırgan bir tutum bulunmaz, aksine zekice işlenmiş detaylar bulunur. Zeka konusunda da azımsanmayacak yeteneklere sahip olan Koçlar, idealist fikirler bulma konusunda da oldukça yeteneklidirler.

KOÇ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Koçlar fiziksel açıdan uzun bir yüz yapısına ve boyna sahiplerdir. Bacaklarının ve kollarının güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Genelde kıvırcık ve esmer saçlara sahip olan Koçların gözlerinden keskin ve delici bakışlar fırlar. Ciltlerinin sağlıklı bir görünümü vardır, dişleri güzeldir ve bu sayede gülümsemeleriyle etraflarını etkilemeyi başarabilirler. KOÇ BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Koçların kişilik yapılarını tanımlamak pek de kolay değildir ama hedefledikleri şeyler üzerinde bir hakimiyet kurma yetenekleri olduğu söylenebilir. Ne yapacakları pek belli olmaz çünkü hızla değişen tutkularına kendilerini kaptırabilirler. İdealist ve realist bir yapıları vardır, enerjilerini düşürmek kolay değildir. Eğer isterlerse herkesten çok daha akıllı ve sakin olmayı başarabilirler. Aradıkları aşkı buldukları zaman partnerlerini mutlu etmek için her türlü çılgınlığı yapabilirler. Genelde içten ve samimi bir yapıları vardır. Bir kere kırıldıkları zaman adeta oyuncağı elinden alınmış bir bebek gibi küsebilirler ve çocuk ruhları yüzünden onların sevgisini tekrar kazanmak çok kolay olmayabilir. Koçlar, ihmal edilmeyi hiç sevmezler, eğer sevdikleri onlarla aralarına mesafe koyarlarsa ilgilerini çekecek başka alanlara yönelebilirler.

KOÇ BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Koçların en olumsuz özelliklerinden birisi, fazla meraklı bir yapıya sahip olmalarıdır. Merakları yüzünden kimi zaman kendilerini kötü durumların içerisinde bulabilir ve hiç istenmedik olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Kararlı yapıları yüzünden bazı zamanlarda çevrelerindeki insanlar tarafından “inatçı” olarak nitelendirilebilirler, onların kararlı yapısının bir getirisi olan “dediğim dedik” tavırları etraflarındaki insanların çok daha hoşuna gitmez. Özgürlüğüne düşkün olan Koçlar, inatları yüzünden diğer insanların özgürlüklerine müdahale edebilirler. Diğer taraftan hareketli ve heyecanlı bir yapıları olduğu için saldırganlığa da çok meyilli olabilirler. Benmerkezci olmaları, yakın arkadaşlarını ve aile bireylerini sinirlendirebilir, çevrelerindeki insanlar tarafından bencil olarak nitelendirilebilirler. KOÇ BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Koç kadınlarının ön plana çıkan karakteristik özellikleri arasında ihtiyatsız, dik başlı ve coşkulu olmaları bulunur. Tutku dolu ve idealist olan Koç kadınlarının çocuğu olmak her zaman bir ayrıcalıktır. Koç kadını, çocuğu her ağladığında ona doğru koşar ve onu asla yalnız bırakmaz.