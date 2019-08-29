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Yükümlülerden Salda Gölü'nde çevre temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Burdur'da beyaz kumsalları ve turkuaz rengi suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde denetimli serbestlik yükümlüleri 4 gün boyunca çöp topladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalları ve turkuaz rengi suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde denetimli serbestlik yükümlüleri çevreyi temizledi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca uygulanan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla Salda Gölü plajlarında çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün iş birliğiyle ziyaretçilerin yoğun kullandığı Salda Gölü, Halk, Beyaz Adalar ve Tabiat Parkı plajlarında 4 gün boyunca 30 yükümlü, 3 römork çöp topladı.

Etkinliğin son gününde çevre temizliğine Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, bazı hakim ve savcılar da katıldı.

- "Çok güzel, çok temiz"

Salda Gölü'ne İzmir'den gelen ziyaretçi Sibel Aslan, yaptığı açıklamada, plajların temiz olmasının kendisi şaşırttığını söyledi.

Düzenli temizlik faaliyeti yürütüldüğünden çöp kovalarının dolu olmadığını aktaran Aslan, "Çok güzel, çok temiz. İnşallah bu şekilde devam eder. Yükümlülerin de burada temizlik yapması çok güzel bir şey. Buranın temiz tutulması çok önemli çünkü genelde bir yer ünlü olmaya başladığında hızlıca kirlenir ancak Salda böyle değil, o yüzden yetkilileri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ankara'dan Mustafa Güzey de temizlik faaliyetlerine yükümlülerin de destek vermesinin güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Gayet temiz her taraf. Göl de çok güzel, çok memnun kaldık. Tekrar geleceğiz." dedi.

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