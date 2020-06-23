Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

İyi ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirmek ise çoğu çiftin ülküsüdür. Bu amaçla çocuk dünyaya getirmek isteyen çiftler, bu süreçte birçok fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşayabiliyor. Bu sorunlar kadın ve erkekten kaynaklı olup çoğu tıbbi yöntemler ile çözülebiliyor. Bu sorunlardan biri de annenin ürettiği yumurtada çatlama sorunudur. Bu problem çiftlerin bebek sahibi olması aşamasında engel yaratan bir durumdur.
Her kadın ergenlikten sonra aylık periyotlarda yumurta üretir. Bir ay boyunca hormonların etkisi ile yumurtalıklarda üretilen yumurta veya yumurtalar ay sonunda yumurtalık kanalına döllenmesi amacı ile gönderilir.
Yumurta hücreleri, yumurtalık içinde bulunup çevresi folikül adında bir yapı ile kaplıdır. Bu folikülün içindeki yumurta olgunlaşınca çatlamaya başlar. Yumurtanın olgunluğu 18 veya 20 mm'ye geldiğinde çevresini saran folikülün doğal olarak yırtılması beklenir. Bu yırtılma durumu 'yumurta çatlaması' olarak ifade edilir. Yırtılan folikülden dışarı çıkan yumurta, yumurtalık kanalına doğru salınır. Bu kanalda sperm ile birleşen yumurta hücresi döllenir ve embriyo oluşur. Döllenmeyen yumurtalar yumurtalık kanalında sindirilir ve adet kanaması ile atılır.
Bir gebeliğin gerçekleşmesi için yumurtanın çevresini saran folikülün yırtılması ve yumurtanın dışarı çıkması şarttır. Aksi halde folikülden kurtulamayan yumurta kanala salınamayacağı için gebelik meydana gelmez. Bu durumda, kişinin çeşitli tedavi yöntemleri ile yumurtasının çatlatılması gerekir. Ancak bu şekilde gebelik ihtimali oluşur.
Kadının yumurtalıklarında işleyiş tamamen hormonal düzende değişir. Hormonları düzenli çalışan bir kadında, tüm sistemler ise olağan halinde çalışır. Birçok kadın yumurta nasıl çatlar diye merak eder.
Hormonal açıdan sorun yaşamayan kadınlarda yumurtalar üretilip yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra doğal olarak hormonlar tarafından çatlatılır. Bu sürecin normal döngüsünde ilerlemesi gerekirken, bazı hormonal sorunlar yüzünden yumurtanın çatlamadığı görülür. Bu durumda çiftler ne kadar korunmasız ilişkiye girseler de, gebelik oluşmadığı gözlenir.
Yumurtlama yani ovulasyon döneminde olgunlaşan yumurtalar yaklaşık 18 mm dir. Bu süreçte yumurtanın çevresindeki folikül artık işlevini yitirir ve yırtılması beklenir. Normal olarak yırtılan folikülden bir sıvı sızar. Çünkü bu yapı yumurtanın beslenmesi ve rahat hareket etmesi için içerisinde özel bir sıvı barındırır. Yırtılan folikülden yumurta ve sıvı yumurtalıklara salınmaya başlar. Yumurta kanala gelip orada sperm için beklemeye başlarken, folikül sıvısı kanaldan rahme, rahimden de vajinaya doğru akar.
Yumurtaların çatladığı dönemlerde vücutta bazı değişimler gözlenir. Bazı kadınlarda ise yumurta çatlaması belirtileri net olarak gözlemlenmeyebiliyor. Sonuç olarak kadınların yumurta çatlaması yaşayıp yaşamadığı birkaç basit belirti sonucunda anlaşılabilir.
Bu belirtilerin her ay düzenli gözlenmesi yumurta çatlamasında sorun olmadığına işaret ederken, gözlemlenmemesi ise bazı sorunların varlığından haber verir.
Kısırlık dediğimiz çocuk sahibi olamama hastalığında; yumurta çatlamama durumundan dolayı ciddi sorunlar oluşur. Birçok çift fiziksel hiçbir sorunu olmadığı halde yumurta çatlama olayı olmadığından dolayı çocuk sahibi olmakta zorlanır. Bu yüzden kısırlık tedavisi gören kişiler yumurta çatlama dönemi takibini büyük bir dikkatle yaparlar. Çünkü yumurta çatlama bir anda meydana gelir.
Her ne kadar yumurta ne zaman çatlar diye araştırmalar yapılsa da yumurta çatlaması için belli bir gün veya saat yoktur. Hormonların harekete geçtiği en uygun zamanda çatlama gerçekleşir. Çatlayan yumurta tüplere salınıyor ve bu dönemde kişilerin mutlaka etkin cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Çünkü yumurta bu tüplerde en fazla 1 gün canlı kalabiliyor. Bu yüzden kısırlık tedavisi gören kişiler bu vakti tutturdukları zaman gebelik şansları artıyor.
Genel olarak kadın vücudu regl sonrasındaki 10 ile 15 günde kendini toparlar. Rahim ve yumurtalıklar eski formuna döner. Regl olma döneminden önceki 2 haftada ise kadın yumurtalıklarında yumurtlama dönemine girilir.
Genel olarak yumurtaların çatlaması anlık gerçekleşir ve çatlayan yumurta canlılığını bir gün koruduğu için bu dönemi yakalamak çok önemlidir.
Yumurta çatlaması diğer adı ile 'folikül rüptürü' genel olarak adet dönemini sonrasında ay ortasında gerçekleşen bir durumdur.
Bu olay hormonların salgılanması ile gerçekleşir. Östrojen hormonları (E2 ve enstradiol) ile LH hormonları salgıları en üst seviyeye ulaştığında yumurtalar uyarılır. İlk başta E2 hormonu yükselir, daha sonra ise LH hormonu onu takip eder. LH yükselmesinin ardından 2 ila 2,5 gün sonra yumurta çatlaması oluşur.
Bazı kadınlarda hormonal sorunlardan dolayı yumurta çatlaması meydana gelmiyor. Bu durumda çatlamayan yumurtalar, yumurtalık kanalına salınmadığı için gebelik oluşmuyor. Bu durum bir çeşit kısırlık olarak kabul edilip, kadının tedavisine başlanır.
Genel olarak bu sorunun tedavisinde yumurta çatlatma iğneleri yapılır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum