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Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir çocuk dünyaya getirip anne-baba olmak şüphesiz ki en kutsal kazanımlardan biridir.

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

İyi ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirmek ise çoğu çiftin ülküsüdür. Bu amaçla çocuk dünyaya getirmek isteyen çiftler, bu süreçte birçok fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşayabiliyor. Bu sorunlar kadın ve erkekten kaynaklı olup çoğu tıbbi yöntemler ile çözülebiliyor. Bu sorunlardan biri de annenin ürettiği yumurtada çatlama sorunudur. Bu problem çiftlerin bebek sahibi olması aşamasında engel yaratan bir durumdur.

Yumurta Çatlaması Nedir?

Her kadın ergenlikten sonra aylık periyotlarda yumurta üretir. Bir ay boyunca hormonların etkisi ile yumurtalıklarda üretilen yumurta veya yumurtalar ay sonunda yumurtalık kanalına döllenmesi amacı ile gönderilir.

Yumurta hücreleri, yumurtalık içinde bulunup çevresi folikül adında bir yapı ile kaplıdır. Bu folikülün içindeki yumurta olgunlaşınca çatlamaya başlar. Yumurtanın olgunluğu 18 veya 20 mm'ye geldiğinde çevresini saran folikülün doğal olarak yırtılması beklenir. Bu yırtılma durumu 'yumurta çatlaması' olarak ifade edilir. Yırtılan folikülden dışarı çıkan yumurta, yumurtalık kanalına doğru salınır. Bu kanalda sperm ile birleşen yumurta hücresi döllenir ve embriyo oluşur. Döllenmeyen yumurtalar yumurtalık kanalında sindirilir ve adet kanaması ile atılır.

Bir gebeliğin gerçekleşmesi için yumurtanın çevresini saran folikülün yırtılması ve yumurtanın dışarı çıkması şarttır. Aksi halde folikülden kurtulamayan yumurta kanala salınamayacağı için gebelik meydana gelmez. Bu durumda, kişinin çeşitli tedavi yöntemleri ile yumurtasının çatlatılması gerekir. Ancak bu şekilde gebelik ihtimali oluşur.

Yumurta Çatlaması Nasıl Anlaşılır?

Kadının yumurtalıklarında işleyiş tamamen hormonal düzende değişir. Hormonları düzenli çalışan bir kadında, tüm sistemler ise olağan halinde çalışır. Birçok kadın yumurta nasıl çatlar diye merak eder.

Hormonal açıdan sorun yaşamayan kadınlarda yumurtalar üretilip yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra doğal olarak hormonlar tarafından çatlatılır. Bu sürecin normal döngüsünde ilerlemesi gerekirken, bazı hormonal sorunlar yüzünden yumurtanın çatlamadığı görülür. Bu durumda çiftler ne kadar korunmasız ilişkiye girseler de, gebelik oluşmadığı gözlenir.

Yumurtlama yani ovulasyon döneminde olgunlaşan yumurtalar yaklaşık 18 mm dir. Bu süreçte yumurtanın çevresindeki folikül artık işlevini yitirir ve yırtılması beklenir. Normal olarak yırtılan folikülden bir sıvı sızar. Çünkü bu yapı yumurtanın beslenmesi ve rahat hareket etmesi için içerisinde özel bir sıvı barındırır. Yırtılan folikülden yumurta ve sıvı yumurtalıklara salınmaya başlar. Yumurta kanala gelip orada sperm için beklemeye başlarken, folikül sıvısı kanaldan rahme, rahimden de vajinaya doğru akar.

Yumurtaların çatladığı dönemlerde vücutta bazı değişimler gözlenir. Bazı kadınlarda ise yumurta çatlaması belirtileri net olarak gözlemlenmeyebiliyor. Sonuç olarak kadınların yumurta çatlaması yaşayıp yaşamadığı birkaç basit belirti sonucunda anlaşılabilir.

  • Bu dönemde kadınların kasıklarında hafif bir ağrı hissedilir. Kasığın bazen tek tarafında bazen de çift tarafında bu ağrılar oluşur. Fakat bazı kadınlar bu ağrılar çok hafif olduğu için hissedemeyebiliyor.
  • Yumurtaların çatladığı dönemlerde, kadınların vajinasında ıslaklık ve akıntı artar. Beyaz ve berrak olup, kaygan bir sıvı şeklinde vajinadan dışarı çıkar.
  • Yine bunların yanında göğüslerde hassasiyet ve şişkinlik, vücut ısısında yükselme ile cinsel isteğin artması gibi belirtiler meydana gelir.

Bu belirtilerin her ay düzenli gözlenmesi yumurta çatlamasında sorun olmadığına işaret ederken, gözlemlenmemesi ise bazı sorunların varlığından haber verir.

Yumurta Çatlaması Kaç Gün Sürer?

Kısırlık dediğimiz çocuk sahibi olamama hastalığında; yumurta çatlamama durumundan dolayı ciddi sorunlar oluşur. Birçok çift fiziksel hiçbir sorunu olmadığı halde yumurta çatlama olayı olmadığından dolayı çocuk sahibi olmakta zorlanır. Bu yüzden kısırlık tedavisi gören kişiler yumurta çatlama dönemi takibini büyük bir dikkatle yaparlar. Çünkü yumurta çatlama bir anda meydana gelir.

Her ne kadar yumurta ne zaman çatlar diye araştırmalar yapılsa da yumurta çatlaması için belli bir gün veya saat yoktur. Hormonların harekete geçtiği en uygun zamanda çatlama gerçekleşir. Çatlayan yumurta tüplere salınıyor ve bu dönemde kişilerin mutlaka etkin cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Çünkü yumurta bu tüplerde en fazla 1 gün canlı kalabiliyor. Bu yüzden kısırlık tedavisi gören kişiler bu vakti tutturdukları zaman gebelik şansları artıyor.

Genel olarak kadın vücudu regl sonrasındaki 10 ile 15 günde kendini toparlar. Rahim ve yumurtalıklar eski formuna döner. Regl olma döneminden önceki 2 haftada ise kadın yumurtalıklarında yumurtlama dönemine girilir.

  • 28 günde bir adet olan bir kadında, yumurtanın çatlaması adet başlangıcından 14 gün sonra olur.
  • 35 günde bir adet olan bir kadında, yumurtanın çatlaması adet başlangıcından 21 gün sonra olur.
  • 30 günde bir adet olan bir kadında, yumurtanın çatlaması adet başlangıcından 16 gün sonra olur.

Genel olarak yumurtaların çatlaması anlık gerçekleşir ve çatlayan yumurta canlılığını bir gün koruduğu için bu dönemi yakalamak çok önemlidir.

Yumurta Çatlatma İğnesi Nasıl Yapılır?

Yumurta çatlaması diğer adı ile 'folikül rüptürü' genel olarak adet dönemini sonrasında ay ortasında gerçekleşen bir durumdur.

Bu olay hormonların salgılanması ile gerçekleşir. Östrojen hormonları (E2 ve enstradiol) ile LH hormonları salgıları en üst seviyeye ulaştığında yumurtalar uyarılır. İlk başta E2 hormonu yükselir, daha sonra ise LH hormonu onu takip eder. LH yükselmesinin ardından 2 ila 2,5 gün sonra yumurta çatlaması oluşur.

Bazı kadınlarda hormonal sorunlardan dolayı yumurta çatlaması meydana gelmiyor. Bu durumda çatlamayan yumurtalar, yumurtalık kanalına salınmadığı için gebelik oluşmuyor. Bu durum bir çeşit kısırlık olarak kabul edilip, kadının tedavisine başlanır.

Genel olarak bu sorunun tedavisinde yumurta çatlatma iğneleri yapılır.

  • Bu iğnelerin yapılmasından önce kadının aylık dönümleri takibe alınır.
  • Adet sonrasındaki 2 haftanın ardından kadındaki E2 ve LH değerleri takibe alınır.
  • Kademeli olarak önce E2 sonra LH artışı normal değerde değilse yumurta çatlatma iğnesi ile işlem uygulanır. Bu iğneler HCG hormonu (Koriogonadotropin alfa) içerir. Bu ilaç LH hormonu benzeridir. Bu yüzden kadın vücuduna enjekte edildiğinden LH'ın salgısı yumurtayı çatlatmaya yetmezse, bu ilaç eksik kısmı giderecektir.
  • Bu iğne ile enjekte edilen ilaç, LH'ı yükseltecek ve yumurta çatlayacaktır.
  • Yumurta çatlatma iğnesi yapıldıktan 2 gün sonra yumurtanın çatlaması meydana gelir.
  • Çatlayan yumurta kanala salındıktan sonra, 36 saat içinde etkin bir cinsel ilişki ile döllenme gerçekleşir.
  • Ve gebelik sağlanır.
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