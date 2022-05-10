Yumurta pişirirken kendini yaktı! "Her tarafından alevler fışkırıyordu"

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Seher Gezgin, piknik tüpünde yumurta pişirirken kendini yaktı. İş dönüşü eve gelen kadının oğlu Çağrı Gezgin, annesinin alevler içinde olduğunu görünce önce elleriyle ardından da battaniye yardımıyla ateşi söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri de, evde inceleme gerçekleştirdi. Kadının oğlu Çağrı Gezgin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"HER TARAFINDAN ALEVLER FIŞKIRIYORDU"

Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, “Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı” dedi. (İHA)



