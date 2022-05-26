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Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

26.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protein deposu olan yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Çeşitli yöntemler kullanarak pişirebileceğiniz yumurtayı çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Neredeyse her gün kahvaltıda tercih edilen yumurtayı ve yumurtanın kabuğunu farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Özellikle yumurtayı sirkeli suda bekletirseniz olacaklara inanmayacaksınız.

Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Yumurta, dünya çapında faydaları kabul edilmiş besinlerin başında geliyor. İçi de dışı da faydalı olan yumurtayı haşlayarak veya kızartarak tüketebileceğiniz gibi bazı durumlar çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Yumurta, aynı zamanda birbirinden lezzetli tatlı, börek, kurabiye ve poğaça tariflerinin demirbaş malzemelerinden biridir. Uzmanlar tarafından ısrarla tavsiye edilen yumurtayı, sirkeli suda beklettiğinizde ne olur?

YUMURTANIN FARKLI KULLANIM ALANLARI

Yumurtanın insan sağlığına sağladığı faydaların yanı sıra başka faydaları da var. Bunlardan biri yumurtaları haşladığınız suyun bitkilere çok iyi gelmesidir.

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Yumurtayı haşladıktan sonra soyarken yumurta kabuklarını kenara alın. Daha sonra üzerine bir kaşık tuz dökün. Bu karışımı yağ lekesi olan tava ve tencerenin içine koyun. Ardından bir miktar sıcak su ekleyin. Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle ovalamaya başlayın. Duruladığınız tencere veya tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak.

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YUMURTA KABUĞU BIÇAKLARI KESKİNLEŞTİRİR

İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın. Rondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.

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Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın. Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın. Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz.

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YUMURTAYI SİRKELİ SUDA BEKLETİRSENİZ...

Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun. Üzerini geçecek kadar sirke dökün. 24 saat boyunca bu suda bekletin. Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.


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