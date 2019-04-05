Yumurtalık hiperstimülasyon sendromu nedir, tedavi yöntemi kişiye göre değişiyor mu?

FSH kullanımı her insanda farklı şekilde etkisini gösterir. Bazı durumlarda hormon kullanımına bağlı olarak çok sayıda yumurta üretimi sağlanır. Fazla yumurta üretimi sonucunda yumurtalıkların boyutu büyür ve yumurtalıklardan salgılanan yüksek hormon seviyesi ile kişide bazı yan etkiler ortaya çıkar. Ortaya çıkan yan etkiler ve bu etkilere bağlı sorunlara yumurtalık ‘hiperstimülasyon sendromu’ adı verilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bu sendrom ile birlikte yumurtalıkların boyutları büyüdüğü için alt karın bölgesinde ağrı başlar. Ağrıyı takiben bulantı, kısma ve ishal de görülebilir. Ender olsa da ilerlemiş durumlarda kan pıhtılaşmasının artması htimali yükselir. Akciğerlerde su birikip nefes darlığına neden olabilir. Sendroma bağlı olarak vücudun sıvı - elektrolit dengesi değişir. Vücutta dehidrasyon oluşabilir.
KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Bu sendrom çoğunlukla tüp bebek tedavisi gören kadınlarda görülür. Yumurta oluşumunun artması için hormon kullanımının neden olduğu sendrom aynı zamanda ovulasyon indüksiyonu işlemi geçiren kişilerde, yapay döllenme uygulaması yapılan kişilerde de ortaya çıkar.
Aslında yumurtalık hiperstimülasyon sendromu tüp bebek tedavisi gören kadınların tümünde az ya da çok bu belirtileri ile kendini gösterebilir. Pek çok kadında bu sendrom yaşam kalitesini etkilemeyecek düzeyde kalır ya da kontrol altında tutulabilir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Sendromun tedavisi kişiye ve rahatsızlığın seyrine göre belirlenmektedir. Kişinin şikayetlerine göre belirlenen tedavi, hafif seyreden kişilerde genellikle istirahat ve ağrı kesici ile yapılır. İlerlemiş vakalarda ise hastaneye yatış yapmayı gerektirebilir.
Orta ve ileri seviyede kendini gösteren yumurtalık hiperstimülasyon sendromunun tedavisinde sıvı kaybını dengelemek, eksilen elektrolitleri tamamlamak için damar yolu açılarak müdahale yapılır.
Ayrıca kanın pıhtılaşmasını engellemek için heparin tedavisi yapılabilir. Sendrom ileri derecedeyse karındaki sıvı oluşumunu almak için ‘parasentez’ adı verilen bir işlem tercih edilir.
Ultrason ile görüntüleme eşliğinde yapılan bu uygulama oldukça etkili sonuçlar verir. Bu sendrom kişinin gebe kalmasını engellememekte ve bu nedenle belirtilerin fark edildiği anda mutlaka bir doktora başvurmalıdır. Ultrason ile görüntüleme eşliğinde yapılan bu uygulama oldukça etkili sonuçlar verir. Bu sendrom kişinin gebe kalmasını engellemez.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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