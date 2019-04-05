Yumurtalık hiperstimülasyon sendromu nedir, tedavi yöntemi kişiye göre değişiyor mu?

FSH kullanımı her insanda farklı şekilde etkisini gösterir. Bazı durumlarda hormon kullanımına bağlı olarak çok sayıda yumurta üretimi sağlanır. Fazla yumurta üretimi sonucunda yumurtalıkların boyutu büyür ve yumurtalıklardan salgılanan yüksek hormon seviyesi ile kişide bazı yan etkiler ortaya çıkar. Ortaya çıkan yan etkiler ve bu etkilere bağlı sorunlara yumurtalık ‘hiperstimülasyon sendromu’ adı verilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu sendrom ile birlikte yumurtalıkların boyutları büyüdüğü için alt karın bölgesinde ağrı başlar. Ağrıyı takiben bulantı, kısma ve ishal de görülebilir. Ender olsa da ilerlemiş durumlarda kan pıhtılaşmasının artması htimali yükselir. Akciğerlerde su birikip nefes darlığına neden olabilir. Sendroma bağlı olarak vücudun sıvı - elektrolit dengesi değişir. Vücutta dehidrasyon oluşabilir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bu sendrom çoğunlukla tüp bebek tedavisi gören kadınlarda görülür. Yumurta oluşumunun artması için hormon kullanımının neden olduğu sendrom aynı zamanda ovulasyon indüksiyonu işlemi geçiren kişilerde, yapay döllenme uygulaması yapılan kişilerde de ortaya çıkar.