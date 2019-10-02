Yumurtalık rezervi azalan kadınlara gebelik şansı

Hızlanmış yumurta rezervi kaybı ve 40 yaş öncesi erken menopoz, kadınların korkulu rüyası haline geldi. Ancak bu alanda son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ise oldukça umut verici. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, son yıllarda geliştirilen tedaviler sayesinde, erken yumurtalık yetmezliği olan kadınların ‘kendi yumurtalarıyla’ gebe kalmasının ve canlı bebekler doğurmasının mümkün olduğunu belirtti. Dünyada az sayıda merkezde uygulanan tedaviyi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde uygulamaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Namık Kemal Duru önemli bilgiler verdi.

NEDENİ ERKEN YUMURTALIK YETMEZLİĞİ OLABİLİR

Kadınların yumurta havuzunun çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemleri boyunca giderek azalma gösterdiğini, toplumda her 100 kadından 1’inin ise yumurta rezervi kaybının hızlı gelişip 40 yaşından önce menopoz ile sonuçlandığını kaydeden Prof. Dr. Namık Kemal Duru, "Azalmış yumurtalık rezervi ve kaçınılmaz erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlar sıklıkla infertilite (gebe kalamama) sorunuyla karşılaşırlar ve tedavisi en zor infertil hasta grubunu oluştururlar" diye konuştu.