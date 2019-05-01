Yumurtlama dönemindeki balıklara 7/24 sıkı denetim

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı, aralarında veterinerlerin ve mühendislerin de bulunduğu 15 kişilik su ürünleri denetim ekibi, 1 Nisan'da başlayan 3 aylık av yasağı döneminde baraj gölündeki balık stoklarının ve neslinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik yumurtlama döneminde kaçak avcılığın önüne geçebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Su ürünleri potansiyeli yüksek Keban Baraj Gölü'ndeki balık türlerinin yumurtlama döneminde kaçak avcılardan korunmasına yönelik su ürünleri ekipleri teknelerle ve drone ile takipte.

675 kilometrekarelik göl alanı ile Türkiye'nin en büyük ikinci yapay gölü olan Keban Baraj Gölü, özellikle ev sahipliği yaptığı alabalık, sazan, Fırat turnası, karabalık, şabut gibi balık türleriyle avcılık ve kültür balıkçılığı açısından önemli bir potansiyele sahip.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da yumurtlama dönemindeki balıkların korunması için uzman ekipler 7 gün 24 saat denetim yapıyor.

"Üç tarafı sularla çevrili olan ilimiz önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olmasının yanında alabalık üretiminde Türkiye birincisi. Aynı şekilde avcılık yönünden 17 avlak sahasında 112 ruhsatlı tekneyle ticari avcılık yapılan bir bölge. Bölgemiz kıyı şeridi olarak yaklaşık 900 kilometrelik alan teşkil ediyor. Bu alanda su ürünleri ekipleri olarak hem gece hem gündüz olmak kaydıyla 4 kontrol teknesiyle yapılan ihbarlara cevap veriyoruz, rutin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizi kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde yapıyoruz. Zira güvenlik güçleri olmadan ekip arkadaşlarımız risklerle de karşılaşabiliyorlar."

Baraj gölündeki balık türleri ve miktarının önemine değinen Tuğyan, şunları kaydetti:

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da, 1 Nisan'da başlayan 3 aylık av yasağı döneminde Keban Baraj gölünde kaçak avcılığın önüne geçebilmek için denetim yaptıklarını söyledi.

- "Avlanılan bir balık aslında geleceğin binlerce balığı demek"

- "Geçen yıl 20 bin metre ağ topladık"

Tuğyan yapılan denetimlerde kıyı şeridini ve su yüzeyini tekneyle ya da uçan gözle tarayarak kaçak avcıları ve göle atılan ağları tespit ettiklerini dile getirerek, 68 bin hektar su yüzeyine sahip baraj gölündeki denetimler esnasında zaman zaman kendilerinden tekneyle kaçmaya çalışan avcılarla aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamacalar dahi yaşadıklarını belirtti.

Bu dönem balıkların yumurtlama zamanı olduğuna işaret eden Tuğyan, "Yumurtlama dönemde avlanılan bir balık aslında geleceğin binlerce balığı demek. Aslında balıkçıların gelirlerini daha da artırarak onlara fayda sağlamak açısından denetimlerimizi yapıyoruz. Amacımız caydırıcılık." dedi.

Dürüst balıkçıların rızkını çalan kaçak avcıları caydırmak, av yasağı döneminde onları sudan çıkartarak, av sezonunda daha bol daha bereketli avcılık yapmalarını sağlamak istediklerine dikkati çeken Tuğyan, bu nedenle ekibin 24 saat esasıyla çalıştığını kaydetti.

"Geçen yıl yapılan denetimlerde 20 bin metreye yakın ağ topladık." diyen Tuğyan, denetimler sırasında yakalanan kaçak avcılar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince işlem yaptıklarını, ele geçirilen av malzemelerine ise el koyduklarını bildirdi.

Tuğyan, toplanan ağlardaki balıkları ise ağlardan kurtararak tekrar göle saldıklarını ifade ederek, "1 Nisan-1 Temmuz arasında tüm balıkçılarımızdan kurallara uymalarını, günü kurtarmak yerine geleceği kurtarmayı tercih etmelerini istiyoruz. Sabırlı olmalarını, daha bol ve bereketli bir avcılık sezonuna kavuşmaları için balıkları yumurtlama dönemlerinde avlamamalarını özellikle istirham ediyoruz." şeklinde konuştu.

