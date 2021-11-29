Pahalı kimyasallarla zehirlenmeyin! Işıl ışıl beyazların ve tertemiz çamaşırların sırrı buzdolabında

Sirke, tarih boyunca kullanılan ve oldukça geniş bir etki alanı olan çok amaçlı bir ürün. Salatalardan hamur işlerine, bulaşıklardan ev temizliğine kadar birçok alanda kullanılıyor. En bilinen etkisi de kirleri ve kötü kokuları yok etmesi. Bulaşık makinesinde parlatıcı yerine kullanılabilen sirke, çamaşır makinesinde kullanmak da çok işe yarıyor. Hadi, sirkeyi çamaşır makinesinde neden ve nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım!
Beyaz, doğası gereği sararmaya oldukça eğilimli bir renk. Bu yöntemle bembeyaz çamaşırlara sahip olacaksınız!
Kıyafetlerin üstüne sigara, is ve küf gibi ağır ve istenmeyen kokular sinebilir. Beyaz sirke, bütün kötü kokuların giderilmesinde çok etkili bir yöntem.
Giysilerde oluşan kalıcı ve inatçı lekelerden kurtulmak oldukça zor olabiliyor. Kahve, çay, çikolata lekelerinin yanı sıra deodorant ve terin kıyafetlerin kol altlarında oluşturduğu sarı lekeler de oldukça zorlayıcı. Bütün bu inatçı lekelerden kurtulmak için beyaz sirkeyi deneyin.
Çamaşırlarınızın üstüne doğrudan beyaz sirke uygulamak en etkili yöntem olacak.
Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra istenmeyen deterjan kalıntılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kalıntılar cildi tahriş ederek alerjilere yol açabilir. Bu tür sağlık sorunlarının oluşmaması için çamaşırların deterjan kalıntılarından iyice arınmasına dikkat etmelisiniz.
Kedi ve köpek gibi evcil hayvanları besleyenler bilir ki tüylerin kıyafetlerden çıkması oldukça zor olabiliyor. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra bile evcil hayvan tüylerinden kurtulamıyorsanız bir de beyaz sirkeyi deneyin.
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