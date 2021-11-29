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Pahalı kimyasallarla zehirlenmeyin! Işıl ışıl beyazların ve tertemiz çamaşırların sırrı buzdolabında

29.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşırlarınızı makinede normal şekilde yıkamak sizi tatmin etmiyor mu? Çamaşırlarınız kötü kokulardan, inatçı lekelerden, deterjan kalıntılarından ve evcil hayvan tüylerinden arınmıyor; beyazlarınız bembeyaz olmuyor mu? Makinanızın yumuşatıcı gözüne biraz beyaz sirke koyarak bütün bu sorunlardan kurtulup mis gibi temiz çamaşırlara sahip olabilirsiniz!

Pahalı kimyasallarla zehirlenmeyin! Işıl ışıl beyazların ve tertemiz çamaşırların sırrı buzdolabında

Sirke, tarih boyunca kullanılan ve oldukça geniş bir etki alanı olan çok amaçlı bir ürün. Salatalardan hamur işlerine, bulaşıklardan ev temizliğine kadar birçok alanda kullanılıyor. En bilinen etkisi de kirleri ve kötü kokuları yok etmesi. Bulaşık makinesinde parlatıcı yerine kullanılabilen sirke, çamaşır makinesinde kullanmak da çok işe yarıyor. Hadi, sirkeyi çamaşır makinesinde neden ve nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım!

BEYAZLARI BEMBEYAZ YAPAR

Beyaz, doğası gereği sararmaya oldukça eğilimli bir renk. Bu yöntemle bembeyaz çamaşırlara sahip olacaksınız!

  • Beyaz gömlek, havlu, çarşaf, yastık kılıflarınızın sararmalarından şikayetçiyseniz bulaşık makinasının gözüne 1,5 su bardağı beyaz sirke koyun.

KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Kıyafetlerin üstüne sigara, is ve küf gibi ağır ve istenmeyen kokular sinebilir. Beyaz sirke, bütün kötü kokuların giderilmesinde çok etkili bir yöntem.

  • Makinanızın yumuşatıcı gözüne 1 su bardağı beyaz sirke dökün ve kötü kokulara elveda deyin!

İNATÇI LEKELERİ ÇIKARIR

Giysilerde oluşan kalıcı ve inatçı lekelerden kurtulmak oldukça zor olabiliyor. Kahve, çay, çikolata lekelerinin yanı sıra deodorant ve terin kıyafetlerin kol altlarında oluşturduğu sarı lekeler de oldukça zorlayıcı. Bütün bu inatçı lekelerden kurtulmak için beyaz sirkeyi deneyin.

  • Çamaşırlarınızın üstüne doğrudan beyaz sirke uygulamak en etkili yöntem olacak.

  • İsterseniz makinenize bir miktar beyaz sirke koyarak da çıkması zor lekelerin üstesinden gelebilirsiniz.

DETERJAN KALINTILARINI GİDERİR

Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra istenmeyen deterjan kalıntılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kalıntılar cildi tahriş ederek alerjilere yol açabilir. Bu tür sağlık sorunlarının oluşmaması için çamaşırların deterjan kalıntılarından iyice arınmasına dikkat etmelisiniz.

  • Yumuşatıcı kısmına koyacağınız yarım su bardağı beyaz sirke, bütün kalıntıları temizleyerek tertemiz çamaşırlara sahip olmanızı sağlar.

KIYAFETLERİ EVCİL HAYVAN TÜYLERİNDEN ARINDIRIR

Kedi ve köpek gibi evcil hayvanları besleyenler bilir ki tüylerin kıyafetlerden çıkması oldukça zor olabiliyor. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra bile evcil hayvan tüylerinden kurtulamıyorsanız bir de beyaz sirkeyi deneyin.

  • Makinenin yumuşatıcı bölmesine yarım su bardağı beyaz sirke ekleyin. Çamaşırlarınızın bütün tüylerden arındığını göreceksiniz.

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