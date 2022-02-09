Yumuşatıcının sadece çamaşırlarınızda işe yaradığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Yumuşatıcı ile temizlikte harikalar yaratmanız mümkün

Ev temizliğinin her alanında farklı ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Ancak evin farklı alanlarında tek bir ürünle yani yumuşatıcıyla harikalar yaratmanız mümkün. Üstelik çok da pratik. Yumuşatıcıyı bir miktar su ile seyreltip; mobilyadan yerlere, tencereden pencerelere evinizin birçok farklı alanını tertemiz yapabilirsiniz. Yumuşatıcının ev temizliğinde yarattığı mucizeleri detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

DUŞ KABİNİ

Duş kabininin camlarında oluşan su lekeleri oldukça kötü bir görünüm sergiliyor. Yumuşatıcı, camların pırıl pırıl ve berrak olmasında en büyük yardımcınız haline gelecek. Su ve yumuşatıcıyı sprey bir şişenin içinde karıştırıp duşa kabininin camlarına sıkın. Ardından bulaşık süngeriyle güzelce temizleyin. Tüm kir ve lekeler anında kaybolacak.

YERLER

Yerleri silmek için yüzey temizleyiciniz kalmadığında yumuşatıcı imdadınıza koşuyor. Yapmanız gereken tek şey, temizlik suyunun içine bir miktar yumuşatıcı dökmek. Bu yöntemle tüm tozlar yok olurken etrafı mis gibi bir koku saracak.

AHŞAP MOBİLYA

Herkesin bildiği gibi ahşap mobilyalar çizilmeye ve yıpranmaya çok elverişliler. Sert kimyasallarla mobilyaya zarar vermek yerine yumuşatıcı kullanarak nazik ve etkili bir temizlik yapabilirsiniz.

PASLANMAZ ÇELİK

Çelik yüzeyleri iyi bir şekilde temizlemek oldukça önemli. Su ve yumuşatıcı ile hazırladığınız karışımı kuru bir beze sıkıp tüm çelik yüzeyleri güzelce silin. Çelikler, iyi bir şekilde temizlenip parlayacak.

YAĞLI VE YANIK TENCERELER

Çok yağlı veya yanmış tencerelerin lekelerini çıkarmak, oldukça zorlu hale gelebiliyor. Yumuşatıcının tüm kirleri yumuşatma etkisini kullanarak bu tür sorunları kolayca çözebilirsiniz. Tencerenin içine ılık su koyduktan sonra üzerine bir kaşık yumuşatıcı ekleyip bir gece boyunca bekletin. Yıkadığınızda tüm lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

PENCERELER

Temiz pencereler, ferah ve aydınlık bir evin olmazsa olmazları. Pencerelerin lekelerden arınıp parlamasını sağlamak için sprey şişenin içinde suyu ve yumuşatıcıyı karıştırın. Camlara bu karışımı sıkıp kuru bir bezle silin. İşte bu kadar kolay!



