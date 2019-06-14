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Yün kırkarken koparttığı kene canına mal oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, koyunlarının yününü kırktığı sırada keneye temas eden çiftçi Ali Kavak (42), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yün kırkarken koparttığı kene canına mal oldu

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Hafik ilçesinde, koyunlarının yününü kırktığı sırada keneye temas eden çiftçi Ali Kavak (42), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karlı köyünde çiftçilikle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ali Kavak, koyunlarının yününü kırktığı sırada hayvanlardan birinin üzerindeki keneyi fark ederek çıkarmaya çalıştı. Keneye eliyle temas eden Kavak birkaç gün sonra yüksek ateş şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Kavak'ın KKKA hastalığına yakalandığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören Kavak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Kavak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

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