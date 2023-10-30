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Yunan askerinden Türk balıkçılara taciz! O anlar kamerada

30.10.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Kuşadası açıklarında avlanırken akıntıyla sürüklenen 2 Türk balıkçı teknesine, Yunan Sahil Güvenlik ekibi demir çubukla saldırıp, tazyikli su sıktı. Ardından Türk kara sularına giren Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden çıkartıldı. Yaşanan taciz anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. İşte detaylar...

Balık avı için dün gece, 'Alibey' ve 'Mehmet Kaptan' adlı 2 Türk balıkçı teknesi Kuşadası açıklarında denize ağ atıp, beklemeye başladı. Bekleyiş sırasında tekneleri akıntıyla Yunan kara sularına sürüklenen Türk balıkçılar, bir anda karşılarında Yunan Sahil Güvenlik ekibini gördü. Yunan askeri, Türk balıkçılara Yunan kara sularında olduğunu söyledi. Yunan askeri, bağırıp uzun bir demir çubukla Türk balıkçı teknelerine vurdu. O anları, Türk balıkçıları cep telefonuyla görüntüledi.

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Türk balıkçılar durumu telsizle, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bildirdi. Yunan botu olay yerinden ayrılıp kısa süre sonra tekrar döndü. Balıkçılar, bu kez Yunan botundan tazyikli suyla kendilerine müdahale edildiğini belirtti. Ardından Yunan botu, Türk sularına girdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik botu müdahale edip, önüne kattığı Yunan botunu Türk sularından çıkardı. O anlar da yine cep telefonuyla görüntülendi.

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Camları kırılan 'Alibey' adlı balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan (24), yaşadıklarını anlatıp, "Sınırda ağ atmıştık. Akıntıyla Yunan kara sularına doğru kaydık. Yunan Sahil Güvenliği geldi. Elinde demir çubuk vardı. Sağa sola vurup teknemizin camını kırdı. Biz Türk Deniz Kuvvetleri'ne bildirdik. Teknemize tazyikli su sıkıp, taş da attılar. Şükürler olsun ki yaralanan olmadı" dedi.

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(DHA)

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Balıkçı Aydın taciz

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