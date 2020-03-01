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Yunan askerinin zor anları! Dengesini kaybedip düşünce...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Yunanistan sınırında göçmenler ile Yunan askerlerinin arasında sıcak dakikalar yaşanmaya devam ederken, göçmenlere müdahale için sınıra gelen bir Yunan askeri kamyondan düştü.

Yunan askerinin zor anları! Dengesini kaybedip düşünce...

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından binlerce mülteci Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi. Göçmenleri ülkeye almak istemeyen Yunanistan, göçmenlere sert müdahalelerde bulunuyor.

YUNAN ASKERİ KAMYONUN ARKASINDAN DÜŞTÜ

Tel örgülerin arasından ülkeye geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri plastik mermi ve gazla müdahale ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na yakın noktada göçmenlere müdahale için gelen bir Yunan askeri ise kamyonun arkasından düştü.

Asker düştüğü kamyonun arkasından koşarken göçmenler güldü.

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Yunanistan yunanistan sınırı asker

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