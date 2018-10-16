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Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ABD’ye Yunanistan’da 3 yeni askeri üs kurmasını teklif ettiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Kammenos, ABD’nin Yunanistan’da kalıcı üsler oluşturması yerine NATO üslerinin bulunduğu Larisa, Volos ve Dedeağaç’taki 3 askeri üste ABD’ye kolaylık sağlanmasını önerdiğini öne sürdü. Aşırı sağcı Yunan bakan, “Türkiye’den gidecek Apache helikopterlerinin, Volos’ta misafir edilmelerini istediler. Bu da 360 ailenin Volos’a gelmesi ve ekonomiye katkıda bulunması anlamına gelir. ABD’nin helikopterlerinin İstanbul'da konuşlandırılmalarını mı tercih ederdik” dedi.

‘İZMİR’DE Mİ OLSAYDI?’

ABD’nin insansız hava araçlarının Larisa’daki hava üssünde konuşlanmalarına da değinen Kamenos “Bunların İzmir’de konuşlanmalarını mı tercih ederdik” ifadesini kullandı. Yunan Bakan, geçen hafta Washington’da ABD’li mevkidaşı Jim Mattis ile görüşmesinde “ABD’nin sadece Suda’da (Girit adasındaki ABD deniz üssü) değil, Volos, Larisa ve Dedeağaç’ta da daha kalıcı askeri güçler konuşlandırması Yunanistan için önemlidir” demişti. Bu açıklama, koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Başbakan Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinde büyük tepkiye yol açmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lan sus yersin dayağı oturursunuz gene bak
ARTIK NATONUN ÇİVİSİ ÇIKTI.GERÇİ NATO VAR MI? YOK MU? ODA TARTIŞILIR.BİZ NATONUN HER İSTEĞİNİ TAAAA KORE SAVAŞINDAN BU GÜNE DEK GERÇEKLEŞTİRDİK.ANCAK TÜRKİYE ÖZELLİKLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE UZUN YILLARDIR YAŞADIĞI VAHİM OLAYLARI NATONUN VARLIĞINA RAĞMEN YOK EDEMEDİK.NATO TÜRKİYE İÇİN KILINI BİLE KIPIRDATMADI.TAM TERSİNE ABD ARACILIĞI İLE TERÖR ÖRGÜTLERİNE HER TÜRLÜ SİLAH,GIDA VE SAĞLIK YARDIMLARI YAPILDI.EĞİTİMLER VERİLDİ.YUNANLILAR HEP ŞIMARTILDI.ŞIMARTILMAYA DA DEVAM EDİLİYOR.YUNANLILAR RUSLARDAN S300 ALIRKEN SİZ NATO ÜYESİ OLRAK ALAMAZSINIZ DENMEDİ.BİZ S400 ALMAYA KALKIŞINCA KIYAMET KOPTU..
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