Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Kammenos, ABD’nin Yunanistan’da kalıcı üsler oluşturması yerine NATO üslerinin bulunduğu Larisa, Volos ve Dedeağaç’taki 3 askeri üste ABD’ye kolaylık sağlanmasını önerdiğini öne sürdü. Aşırı sağcı Yunan bakan, “Türkiye’den gidecek Apache helikopterlerinin, Volos’ta misafir edilmelerini istediler. Bu da 360 ailenin Volos’a gelmesi ve ekonomiye katkıda bulunması anlamına gelir. ABD’nin helikopterlerinin İstanbul'da konuşlandırılmalarını mı tercih ederdik” dedi.

‘İZMİR’DE Mİ OLSAYDI?’

ABD’nin insansız hava araçlarının Larisa’daki hava üssünde konuşlanmalarına da değinen Kamenos “Bunların İzmir’de konuşlanmalarını mı tercih ederdik” ifadesini kullandı. Yunan Bakan, geçen hafta Washington’da ABD’li mevkidaşı Jim Mattis ile görüşmesinde “ABD’nin sadece Suda’da (Girit adasındaki ABD deniz üssü) değil, Volos, Larisa ve Dedeağaç’ta da daha kalıcı askeri güçler konuşlandırması Yunanistan için önemlidir” demişti. Bu açıklama, koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Başbakan Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinde büyük tepkiye yol açmıştı.

