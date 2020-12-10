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Yunan basını grevde: Tüm haber akışları durdu

10.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Yunan basını grevde: Tüm haber akışları durdu

Yunanistan'da kamu ve özel basın kuruluşlarından çok sayıda medya kurumu greve gitti. Basın yasasındaki yasa değişikliği planını protesto eden kurumlar Covid-19 bilgileri hariç yayın akışını durdurdu. Ülkede grevin süresi de uzatıldı.

Yunanistan'da kamu ve özel televizyon kanallarının da aralarında bulunduğu çok sayıda medya kurumu, basın alanında yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto amacıyla greve gitti.

Devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'in de bulunduğu medya kurumları, önceki gün akşamdan bu yana yaptıkları kısmi grevi genişleterek yarın bu akşama kadar uzatma kararı aldı.

Panellen Gazeteciler Dernekleri Federasyonu (POESY), Yunan Radyo ve Televizyon Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu (POSPERT) ve Basın-Yayın Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonunun (POEPTYM) çağrısıyla dün yerel saatle 18.00 'de başlayan grevin 24 saat daha uzatıldığı duyuruldu.

Söz konusu federasyonlarca yapılan ortak açıklamada, gelecek hafta Meclise sunulması beklenen yasa tasarısının "Sürekli kötüleşen sağlık krizi ortamında objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indirdiği" belirtildi.

Tasarının derhal geri alınmasını talep eden federasyonlar, bu yasayla "toplu işten çıkarmaların önünün açılacağı" endişesini dile getirdi.

Televizyon kanallarında 400 çalışan şartını 280'e indirmeyi öngören tasarının, iş sözleşmelerinde gazeteciler aleyhine daha esnek maddeler de içerdiğinin altı çizildi.

ANA-MPA, ERT ve çok sayıda özel basın kurumunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler hariç tüm haber akışını durduğu gözlenirken, grevin, hükümetin tavrında bir değişiklik olmaması halinde tekrar uzatılması bekleniyor.

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