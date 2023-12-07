Yunanistan adaları turist vizesi uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi Yunan adaları vizesiz olacak? 7 gün geçerli olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında 7 günlük turist vizesi uygulamasından bahsetti. Geçtiğimiz günlerde Yorgo Kırbaki’nin ilk bilgilerini paylaştığı konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacak.” ifadelerini kullandı. "Yunanistan adaları turist vizesi uygulaması ne zaman başlayacak?" sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 7 günlük turist vizesi uygulanması beklenen Yunan adaları...

YUNANİSTAN ADALARI TURİST VİZESİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan, 10 ada için 7 günlük turist vizesi uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Yunanistan adaları için 7 günlük turist uygulamasının ne zaman başlayacağına dair detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

YUNANİSTAN'DA HANGİ ADALAR VİZESİZ OLACAK?

Yorgo Kırbaki’nin haberine göre: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızmıştı. Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında 7 günlük turist vizesi uygulanması bekleniyor.

Turist vizesi uygulanacak 10 adanın isimlerinin önümüzdeki dakikalarda duyurulacağı tahmin ediliyor.





