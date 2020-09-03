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Yunanistan'dan skandal medrese kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri sürüyor. Atina şimdi de "medreseleri, Yunan okulu gibi idare etmek için" keyfi bir kararname çıkardı.

Yunanistan'dan skandal medrese kararı!

Yunan hükümeti, medreseleri, özellikle Gümülcine Medresesi'ni mutlak kontrolü altına almak için bir kararname çıkardı.

Bu çerçevede medreselerde karar verme organı olan Encümen Heyeti Başkanlarını bizzat Yunan makamları atayacak. Hatta medreselerdeki eğitim kadrosunu da Atina belirleyecek.

TRT Haber'in bildirdiğine göre, Gümülcine Medresesi'nin tüm öğretmenlerinin 31 Ağustos tarihi itibari ile görevden alındığı açıklandı. Söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile biri İskeçe’de, diğeri Gümülcine’de olan iki medrese Yunan devlet okulu gibi idare edilecek. Yunanistan’ın bu keyfi kararı Lozan Antlaşması ile garanti altına alınan azınlık haklarının açık ihlali demek.

1923 Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanındı, hakları garanti altına alındı. Anlaşmaya göre Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının yönetim ve eğitim kadrosuna müdahale etme hakkına sahip değil.

2011’den itibaren Türk azınlığa ait onlarca ilkokul, öğrenci yetersizliği nedeniyle ya kapatıldı ya da başka okullarla birleştirildi.

Yeni azınlık okullarının açılmasına ise izin verilmiyor. Geçen yıl İskeçe Medresesi’nde 70 öğrenci eğitim alırken, Gümülcine’deki öğrenci sayısı 550 idi.

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