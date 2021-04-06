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Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah talep

06.04.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Trablus yönetiminden Türkiye ve Libya arasında imzalanan Doğu Akdeniz'de deniz sınırları konulu anlaşmayı iptal etmesini istedi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah talep

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, yarın yapacağı Libya ziyareti öncesinde, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin "uluslararası hukuk ilkelerine ve iyi niyete" dayanması gerektiğini söyledi.

Peloni, "Bu yeni dönemde, Libya için, topraklarında yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığı gibi kendisini engelleyen sınırlar ile temelsiz ve uluslararası hukuku ihlal eden anlaşmalardan kurtulmak önemli" dedi.

Yunan Başbakanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelecek.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMİŞTİ

Türkiye ve Libya'nın 27 Kasım 2019'da Doğu Akdeniz'de "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Atina yönetimi, bunun üzerine Libya'nın Atina Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeden sınır dışı etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunuyor.

Atina, söz konusu hamle ile Ankara’nın Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması için de çalışmalara başlayacağı belirtiliyor.

Libya'da geçiş hükümetinin, 24 Aralık'taki genel seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan

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